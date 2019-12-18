Що покласти під ялинку: ТОП оригінальних подарунків чоловікам на Новий рік

Напередодні новорічних свят перед мільйонами жінок по всьому світу виникає одне складне питання: що ж дарувати на Новий рік 2020 своєму коханому чоловікові, батьку, брату, дідусеві чи другу? Редакція ICTV.ua поспішає на допомогу та пропонує ідеї подарунків на Новий рік, які стовідсотково сподобаються сильній статі.

Головна порада під час пошуку ідеального подарунку: забудьте нарешті про гелі для гоління, шкарпетки чи парфуми, а орієнтуйтесь на улюблені заняття чоловіка чи розваги. Так ви гарантовано виберете те, що дійсно принесе йому задоволення та безліч позитивних емоцій!

Сподобається господарям

Чоловіки дуже часто люблять ремонтувати все самостійно, тому варто ближче придивитись до всіляких корисних інструментів в якості подарунку. Ви не прогадаєте, якщо подаруєте ящик для збереження інструментів, набір дрібних викруток чи набір ножів, шуруповерт, лобзик, перфоратор.

Врешті, ідеальний вибір – мультитул! Скільки б років не було вашому чоловікові – в ньому все ще живе маленький допитливий хлопчик, який із захватом буде розглядати такий подарунок та відразу застосовувати на практиці усі компоненти цього багатофункціонального інструменту.

Подарунки для спортсменів

Якщо ваш чоловік обожнює вести активний та здоровий спосіб життя і тримати себе в хорошій формі – це значно полегшить вам завдання, адже є безліч крутих, потрібних та доступних подарунків для спортсменів. І навіть такі банальні речі, як кросівки чи спортивний одяг – хороший варіант, адже від навантажень та тренувань вони швидко зношуються. Та й кому не захочеться мати декілька крутих спортивних комплектів!

Чудовим варіантом також стане спортивна сумка, поясна сумка для бігу, різноманітний інвентар для тренувань вдома (гантелі, еспандери), коврик для тренувань, фітнес-браслет, абонемент в басейн, фітнес центр, або ж сертифікат на масаж чи спортивний магазин.

Для фанатів автомобілів

Для багатьох чоловіків авто – це як друга квартира, тому там потрібно абсолютно все. Наприклад, завжди стане в нагоді хороший ліхтарик, насос, набір ключів, аптечка, регістратор чи портативний мобільний пилосос. А ще для всіх чоловіків вкрай важливо, який в машині запах, тому радимо звернути увагу на якісний аромат.

Ґаджети – подарунки, які обожнюють всі!

Неможливо не згадати про ґаджети, якщо ви в пошуках подарунку для чоловіків, адже всі вони, без винятків, обожнюють техніку! Звісно, це далеко не найбільш бюджетна категорія, але навіть тут можна знайти щось на будь-який смак та гаманець.

Подарунком мрії гарантовано стане смарт-годинник, планшет, екшн-камера, смартфон, окуляри віртуальної реальності, ноутбук, квадрокоптер, ігрова приставка.

Серед більш бюджетних ґаджетів варто звернути увагу на безпровідну колонку та навушники, USB термоустілки з підігрівом для взуття, рукавиці для сенсорних екранів, підставку-підгрівач для кружки, радіобрелок для пошуку ключів та інших предметів, електричний контейнер для їжі с підігрівом, стабілізатор для смартфона.

Ще один корисний та доступний подарунок – органайзер для різних дротів, зарядок, аксесуарів. Іншими словами – зверніть увагу на сумку для ґаджетів. Така річ нарешті збере докупи все, що постійно губиться, а бонусом для вас стане порядок в домі.

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Юлія Хомік

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