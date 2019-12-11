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Головна / ТОП-5 новорічних коктейлів / 11.12.2019 12:05
11.12.2019 12:05
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ТОП-5 новорічних коктейлів

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Напередодні Нового року кожна господиня повинна ретельно продумати не лише різноманіття святкових страв, а й напоїв. Ми пропонуємо 5 варіантів новорічних коктейлів, які обов’язково сподобаються Вам і Вашим гостям!

Коктейль з шампанським і морозивом

Для коктейлю Вам потрібно:

шампанське – 400 мл

ром або коньяк – 200 мл

морозиво – 700 г

12 кубиків льоду

Як приготувати: у кожен келих помістіть кубик льоду, морозиво, полите лікером та шампанське. Після цього коктейль можна прикрасити святковими аксесуарами.

Новорічна сангрія

Для коктейлю Вам потрібно:

сухе вино – 600 мл

лимон – 1 шт.

яблуко – 1 шт.

лайм – 1 шт.

персики – 2 шт.

мед – 4 ст. л.

м’ята – 3 гілочки

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Як приготувати: спочатку залийте м’яту медом, яблуко поріжте на шматочки, а персики, лайм і лимон наріжте напівкільцями. Всі фрукти помістіть в графин і залийте їх вином. Напій залиште настоюватись в прохолодному місці не менше 5-ти годин. Після цього коктейль можна прикрасити шматочками лимону та м’ятою.

Святкова маргарита з журавлиною

Для коктейлю Вам потрібно:

текіла – 2 склянки

журавлиний сік – 1 склянка

апельсиновий лікер – 1 склянка

сік лайму – 2 склянки

Як приготувати: змішати текілу, журавлиний сік, апельсиновий лікер та сік лайму у великій ємкості, перелити у келихи для маргарити і додати льоду.

Алкогольний коктейль з ананасами і шампанським

Для коктейлю Вам потрібно:

шампанське – 70 мл

ананасовий сік – 30 мл

ананас 70 г

цукровий сироп – 160 мл

м’ята

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Як приготувати: шматочки ананасу, залиті цукровим сиропом розкладіть по келихах. Потім перемішайте ананасовий сік із шампанським і додайте в келихи. Готовий напій можна прикрасити шматочками ананасу і м’ятою.

Ягода удачі: коктейль з джином

Для коктейлю Вам потрібно:

джин – 50 мл

цукровий сироп – 10 мл

лимонний сік – 20 мл

ягодний лікер – 15 мл

ожина

м’ята

лід

Як приготувати: в стакані розім’яти ягоди, влити туди джин, цукровий сироп, лимонний сік і добре перемішати. До готового напою потрібно додати кубики льоду та м’яту.

Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!

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Теги: коктейли, коктейль, Новий рік, новорічна ніч, новорічні свята
11.12.2019 12:05
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