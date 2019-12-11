ТОП-5 новорічних коктейлів

Напередодні Нового року кожна господиня повинна ретельно продумати не лише різноманіття святкових страв, а й напоїв. Ми пропонуємо 5 варіантів новорічних коктейлів, які обов’язково сподобаються Вам і Вашим гостям!
Коктейль з шампанським і морозивом
Для коктейлю Вам потрібно:
шампанське – 400 мл
ром або коньяк – 200 мл
морозиво – 700 г
12 кубиків льоду
Як приготувати: у кожен келих помістіть кубик льоду, морозиво, полите лікером та шампанське. Після цього коктейль можна прикрасити святковими аксесуарами.
Новорічна сангрія
Для коктейлю Вам потрібно:
сухе вино – 600 мл
лимон – 1 шт.
яблуко – 1 шт.
лайм – 1 шт.
персики – 2 шт.
мед – 4 ст. л.
м’ята – 3 гілочки
Як приготувати: спочатку залийте м’яту медом, яблуко поріжте на шматочки, а персики, лайм і лимон наріжте напівкільцями. Всі фрукти помістіть в графин і залийте їх вином. Напій залиште настоюватись в прохолодному місці не менше 5-ти годин. Після цього коктейль можна прикрасити шматочками лимону та м’ятою.
Святкова маргарита з журавлиною
Для коктейлю Вам потрібно:
текіла – 2 склянки
журавлиний сік – 1 склянка
апельсиновий лікер – 1 склянка
сік лайму – 2 склянки
Як приготувати: змішати текілу, журавлиний сік, апельсиновий лікер та сік лайму у великій ємкості, перелити у келихи для маргарити і додати льоду.
Алкогольний коктейль з ананасами і шампанським
Для коктейлю Вам потрібно:
шампанське – 70 мл
ананасовий сік – 30 мл
ананас 70 г
цукровий сироп – 160 мл
м’ята
Як приготувати: шматочки ананасу, залиті цукровим сиропом розкладіть по келихах. Потім перемішайте ананасовий сік із шампанським і додайте в келихи. Готовий напій можна прикрасити шматочками ананасу і м’ятою.
Ягода удачі: коктейль з джином
Для коктейлю Вам потрібно:
джин – 50 мл
цукровий сироп – 10 мл
лимонний сік – 20 мл
ягодний лікер – 15 мл
ожина
м’ята
лід
Як приготувати: в стакані розім’яти ягоди, влити туди джин, цукровий сироп, лимонний сік і добре перемішати. До готового напою потрібно додати кубики льоду та м’яту.
Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!
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