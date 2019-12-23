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Головна / Як уникнути похмілля: ТОП-5 простих секретів / 23.12.2019 17:11
23.12.2019 17:11
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Як уникнути похмілля: ТОП-5 простих секретів

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Недаремно кажуть: як Новий рік зустрінеш – так його і проведеш. Дуже часто казкову атмосферу свята, на яку так довго очікуєш, можна зіпсувати надмірно великою кількістю випитого алкоголю. Як провести бурхливо новорічну ніч і при цьому прокинутися у доброму самопочутті 1 січня?

За 20 хвилин до вживання спиртного випийте 2-4 таблетки активованого вугілля

Крім того, активоване вугілля можна прийняти перед сном і запити великою кількістю води. Найбільш оптимальний варіант: 1 таблетка на 10 кг маси тіла.

Не змішуйте різні види алкоголю

Не варто вживати напої, вироблені з різних сировинних груп – виноградної, цукрової чи зернової. Наприклад, не змішуйте виноградний алкоголь – вино, або ж шампанське з міцними напоями зернового походження – пиво чи віскі.

Запивайте спиртні напої негазованою водою, або томатним соком

Це допоможе уповільнити процес всмоктування алкоголю в організм і легше перенести все, що пов’язано з інтоксикацією.

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Віддавайте перевагу гарячим закускам

Значно знизять ступінь вашого сп’яніння різноманітні м’ясні та рибні страви, варена картопля. А якщо вже не голодні – на допомогу завжди прийде зелень та лимон.

Більше рухайтесь

Періодично виходьте подихати свіжим повітрям, танцюйте, грайтесь з дітьми чи просто сходіть прогулятись в новорічну ніч.

Пам’ятайте, що хороше самопочуття та чудовий настрій залежить тільки від вас. Дотримуйтесь у всьому почуття міри і незабутні новорічні свята гарантовано!

 

Юлія Хомік

 

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Теги: Новий рік, похмілля, Супертато - Поради, Юлія Хомік
23.12.2019 17:11
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