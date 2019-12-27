Гороскоп 2020 от ICTV: Что ждет знаки зодиака в год Белой Металлической Крысы

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Абсолютно звездный час ожидает представителей этого знака зодиака в год Белой Металлической Крысы!

Благодаря врожденной настойчивости, вы наконец сможете реализовать ранее задуманные проекты. Гороскоп обещает множество интересных встреч и выгодных предложений, а также стремительное продвижение по карьерной лестнице. Однако звезды советуют в 2020 году больше, чем обычно, уделять времени самосовершенствованию и тогда желанный успех не заставит себя ждать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Год Крысы принесет многим Тельцам финансовую стабильность и кардинальные изменения в жизни.

В частности, вы можете сменить место жительства или даже род деятельности. Возможно интересное предложение работы за границей. Тельцам даже не нужно предпринимать активных действий, а стоит просто расслабиться, довериться обстоятельствам и плыть по течению. В момент, когда кардинальные изменения появятся в вашей жизни – принимайте решения быстро, не откладывая их на потом.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

В 2020 удача на стороне Близнецов, поэтому это идеальное время для того, чтобы начать осуществлять все те амбициозные планы, на которые раньше не хватало смелости.

Это год новых надежд и крутых возможностей для улучшения жизни, но вам нужно быть более активными. Оставьте наконец свою зону комфорта, будьте открытыми новому, оказывайтесь в эпицентре всех событий и помните, что удача любит смелых!

РАК (22 июня – 22 июля)

Для Раков первые месяцы 2020 будут непростыми. Многое будет зависеть от того, умеете ли вы сохранять спокойствие независимо от обстоятельств, которые складываются.

Старайтесь воспринимать некоторые жизненные ситуации с юмором и не реагировать на все слишком эмоционально. Тем более благоприятный период для вас начнется уже с конца весны. Со второй половины года на многих раков ждет новое место работы или повышение на предыдущей, кардинальные изменения имиджа, или ремонт в квартире, ведь вам непременно захочется решительно обновиться после непростого начала 2020.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

На Львов ждет многообещающий год, ведь благодаря приливу энергии они смогут проявить себя во многих творческих направлениях и получить повышение на работе.

Среди сотен дел у вас совершенно не хватает времени на развлечения и личную жизнь, но в этом году вы наконец научитесь расставлять приоритеты и составлять график так, чтобы успевать все. Напряжение спадет ближе к осени, а судьба подарит шанс воплотить в жизнь идею, которая принесет хорошую прибыль.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Год Белой Металлической Крысы не принесет Девам каких-либо значительных достижений или кардинальных изменений.

Но не спешите расстраиваться, ведь вам удастся вытянуть немало пользы из жизненных препятствий. В частности, научитесь по-новому смотреть на ситуации и находить такие решения проблем, которые повернут любую ситуацию в вашу пользу. А еще вы станете абсолютно готовыми ко всем изменениям, если сможете сохранять эмоциональное спокойствие.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

В год Земляной Свиньи Весы очень плодотворно работали, поэтому Белая Металлическая Крыса решила сделать сюрприз и подготовила для вас относительно ленивый период до осени.

Старайтесь использовать это время для себя: займитесь внешностью, уходом за собой, интерьером в квартире, обустройством уютного рабочего места. А еще лучше – отправляйтесь в путешествие, поскольку вам срочно необходимо зарядиться яркими эмоциями.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

В 2020 году Скорпион часто будет конфликтовать с окружающими, ведь он не любит прислушиваться к чьим-то советам, кроме своих собственных.

Хотя с другой стороны беспринципность и амбиции – это те черты характера, которые помогут вам достичь небывалых карьерных высот и увеличить доход. Звезды советуют все же не забывать о других в процессе погони за успехом и помнить поговорку: «Денег мало – не беда, когда друзей много»!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

В отличие от прошлого года, в Стрельца есть отличные шансы сделать огромный шаг в своем развитии, поскольку Белая Металлическая Крыса очень любит трудолюбивых людей.

Чтобы быстрее достичь всех целей, вам необходимо продумать четкий план и просто поверить в свои силы. Конечно, будет много и непредсказуемых ситуаций, но Стрельцы благодаря своей сообразительности быстро найдут выход.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Кажется, новогодние праздники пройдут мимо Козерогов, ведь этот знак зодиака мотивирован и заряжен на работу уже с первых минут 2020.

И это очень правильно, поскольку зима для вас наиболее удачный период. В течение всего года вы будете плодотворно работать, планировать дела, проекты и постоянно оказываться в центре внимания. Главное – научитесь быстро забывать неудачи, двигайтесь вперед, не оглядываясь и ловите свою удачу.