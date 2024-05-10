Коментатор фінального матчу Кубку України сезону-2023/2024 — легендарний Денис Босянок

15 травня в Рівному полтавська «Ворскла» та донецький «Шахтар» у фінальному поєдинку VBET Кубку України вирішать долю трофея в нинішньому сезоні.

Матч буде доступним до перегляду для кожного українця. Українська асоціація футболу заручилася підтримкою найбільшого медіахолдингу України, Starlight Media, та разом із телеканалом ICTV2 проведе трансляцію поєдинку.

Коментувати перший із початку повномасштабного вторгнення великий український фінал УАФ та ICTV2 запросили легендарного Дениса Босянка, який 2022 року змінив коментаторську справу на військову.

«Із початку повномасштабного вторгнення я служу в лавах ЗСУ, уже два роки як не брав до рук мікрофона і страшенно скучив за улюбленою професією. Тому коли УАФ та ICTV2 запропонували мені стати коментатором кубкового фіналу, я пережив справжнє емоційне піднесення. Із великим задоволенням проведу кілька годин на футбольному матчі та попрацюю для всіх телеглядачів ICTV2 й футбольної спільноти України. Тим паче цей матч оголошено Матчем вдячності Силам оборони України», — поділився очікуваннями український військовий та коментатор Денис Босянок.

Босянок працюватиме в ефірі в парі з блогером та футбольним коментатором Романом Бебехом. А перед та після гри Роман буде ведучим спеціальної кубкової студії зі стадіону. Експертами виступатимуть В’ячеслав Шевчук, ексгравець донецького «Шахтаря» та збірної України, й Ія Андрущак, головна тренерка «Ворскли» U-19, ексгравчиня жіночої збірної України. Трансляцію студії дивіться на YouTube-каналі ICTV.

Матч «Ворскла» — «Шахтар» назвали Матчем вдячності Силам оборони України. Адже проведення фіналу Кубку України з уболівальниками на стадіоні стало можливим саме завдяки захисникам та захисницям, що героїчно боронять нашу країну. Усі кошти від продажу квитків буде перераховано на потреби військових.

Фінал Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк) відбудеться 15 травня (початок — о 19:00).

Акредитація медіа доступна на сайті УАФ.

* У разі оголошення повітряної тривоги матч негайно зупиняється, а всі представники обох команд, уболівальники та працівники стадіону мають пройти до найближчого укриття.