7 цікавих фактів про Кубок України з футболу

15 травня о 19:00 в ефірі ICTV2 відбудеться ексклюзивний показ фіналу Vbet Кубку України з футболу сезону 2023/24 між командами «Ворскла» і «Шахтар». Напередодні грандіозної події, пропонуємо дізнатися цікаві факти про Кубок України з футболу.

1. Кубок України з футболу – це другий за значенням футбольний турнір України. Історія турніру починається ще з 1937 року, як Кубок УРСР, однак у ньому брали участь лише колективи фізкультури та представники нижчих ліг радянського футболу. З 1992 року турнір отримав нове дихання, в ньому почали брати участь усі українські професіональні клуби.

2. Тільки 5 клубів ставали володарями Кубка:

«Динамо» Київ — 13 разів (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021).

«Шахтар» Донецьк — 13 разів (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019).

«Чорноморець» Одеса — 2 рази (1992, 1994).

«Ворскла» Полтава — 1 раз (2009).

«Таврія» Сімферополь — 1 раз (2010)

3. Сезон кубка 2021/22 було завершено достроково через російське вторгнення в Україну. Чинним володарем Кубку України є «Динамо»: команда ще в 2021 році обійшла «Зорю». Наступного сезону 2022/23 турнір не проводили.

4. Фінальний поєдинок сезону 2023/24 між командами «Ворскла» і «Шахтар» відбудеться 15 травня. Трансляцію можна буде подивитися о 19:00 на телеканалі ICTV2.

5. Загалом з 1992 року, коли стартував перший розіграш Кубку України, у цих змаганнях брало участь 10 170 гравців. І впевнено очолює список кубкових гвардійців Руслан Костишин, в активі якого 63 кубкових поєдинки. Костишин також перебуває на першому місці і в списку гвардійців, які провели найбільше ігор в статусі як гравця, так і тренера – 72 гри.

6. Список найкращих кубкових бомбардирів багато років очолює Андрій Воробей, який 25 разів примушував суперників розпочинати гру з центра поля.

7. Є також Кубок України з футболу серед жінок. Щорічне змагання для українських жіночих футбольних клубів проводиться Всеукраїнською асоціацією жіночого футболу. Розігрується з 1992 року. У 2000 та 2017 роках Кубок України не проводився.