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Головна / ICTV2 та ВЗБІРНА оголошують розіграш квитків на фінал VBET Кубку України з футболу сезону 2023/24 / 09.05.2024 18:26
09.05.2024 18:26
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ICTV2 та ВЗБІРНА оголошують розіграш квитків на фінал VBET Кубку України з футболу сезону 2023/24

ICTV2 та ВЗБІРНА оголошують розіграш квитків на фінал VBET Кубку України з футболу сезону 2023/24

Вже 15 травня відбудеться фінальний поєдинок Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк). Телеканал ICTV2 та ВЗБІРНА дарують можливість на власні очі побачити матч і оголошують спільний розіграш 6-ти квитків.

Переможці отримають по 2 квитки на фінал, який відбудеться 15 травня о 19:00 у Рівному на стадіоні Авангард. Тобто, всього буде 3 переможці (по 2 квитки на людину).

Як взяти участь в розіграші:

  • підписатися на акаунти @vzbirna та @ictvua;
  • тегнути 2 друзів у коментарях.

Важливо:

На момент розіграшу твій акаунт має бути відкритим і що більше коментарів, то більше шансів на перемогу!

Переможців буде обрано рандомно 12 травня.

 

Трансляцію фіналу Vbet Кубку України можна буде подивитися на телеканалі ICTV2 15 травня о 19:00!

Також по темі: Фінал Кубку України сезону-2023/2024 повертається на телеекрани: канал ICTV2 спільно з УАФ покаже поєдинок «Ворскла» – «Шахтар»
Теги: ICTV2, Кубок України з футболу, футбол
09.05.2024 18:26

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