ICTV2 та ВЗБІРНА оголошують розіграш квитків на фінал VBET Кубку України з футболу сезону 2023/24

Вже 15 травня відбудеться фінальний поєдинок Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк). Телеканал ICTV2 та ВЗБІРНА дарують можливість на власні очі побачити матч і оголошують спільний розіграш 6-ти квитків.

Переможці отримають по 2 квитки на фінал, який відбудеться 15 травня о 19:00 у Рівному на стадіоні Авангард. Тобто, всього буде 3 переможці (по 2 квитки на людину).

Як взяти участь в розіграші:

підписатися на акаунти @vzbirna та @ictvua ;

та ; тегнути 2 друзів у коментарях.

Важливо:

На момент розіграшу твій акаунт має бути відкритим і що більше коментарів, то більше шансів на перемогу!

Переможців буде обрано рандомно 12 травня.

Трансляцію фіналу Vbet Кубку України можна буде подивитися на телеканалі ICTV2 15 травня о 19:00!