Фінал Кубку України сезону-2023/2024 повертається на телеекрани: канал ICTV2 спільно з УАФ покаже поєдинок «Ворскла» – «Шахтар»

15 травня в ефірі телеканалу ICTV2 відбудеться ексклюзивний показ фіналу Vbet Кубку України з футболу сезону 2023/24 між командами «Ворскла» і «Шахтар». Фінальний поєдинок Кубку Українська асоціація футболу проводить вперше з часів повномасштабного вторгнення, а перегляд матчу стане доступним для всіх глядачів каналу ICTV2.

«Для нас особлива честь показувати історичний поєдинок за Кубок. Ми вдячні нашим військовим: завдяки їхньому мужньому захисту до українців повертається і український футбол, і життя в наші міста. Сподіваємося, показ фіналу Кубку України в прямому ефірі стане першим кроком нашої спільної діяльності з Українською асоціацією футболу, а глядачі побачать ще не один переможний матч”, – каже виконавча директорка ICTV, ICTV2 та Starlight Doc Анастасія Штейнгауз.

Матч назвали Матчем вдячності Силам оборони України, завдяки яким вдалось провести фінал Кубку з уболівальниками на стадіоні.

«Уперше за два роки УАФ повертає фінальний поєдинок Кубку України. Цей матч присвячено Силам оборони як вдячність за захист наших життів. Саме завдяки воїнам проведення фіналу Кубку України є можливим. УАФ цінує співпрацю зі Starlight Media, що дасть можливість підсилити висвітлення головної події українського футболу та обʼєднає всіх футбольних уболівальників», — прокоментував президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби військових.

Додамо, у квітні відбулися півфінали, в яких визначилися команди-переможці. «Шахтар» обіграв «Чорноморця» (Одеса) (4:1), а полтавська «Ворскла» виграла у житомирського «Полісся» (1:0).

Чинним володарем Кубку України є «Динамо»: команда ще в 2021 році обійшла «Зорю». У сезоні 2021/22 розіграш турніру був завершений через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

У сезоні 2022/23 Кубок України не розігрувався: графік чемпіонату України був насиченим, відбулися матчі національної збірної та участь українських клубів у єврокубках.

Дивіться Фінал Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк) о 19:00 на телеканалі ICTV2.