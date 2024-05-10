Комментатор финального матча Кубка Украины сезона-2023/2024 — легендарный Денис Босянок

15 мая в Ровно полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер» в финальном поединке VBET Кубка Украины решат судьбу трофея в нынешнем сезоне.

Матч будет доступен для просмотра для каждого украинца. Украинская ассоциация футбола заручилась поддержкой крупнейшего медиахолдинга Украины, Starlight Media и вместе с телеканалом ICTV2 проведет трансляцию поединка.

Комментировать первый с начала полномасштабного вторжения крупный украинский финал УАФ и ICTV2 был приглашен легендарный Денис Босянок, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное.

«С начала полномасштабного вторжения я служу в рядах ВСУ, уже два года как не брал в руки микрофон и ужасно соскучился по любимой профессии. Поэтому когда УАФ и ICTV2 предложили мне стать комментатором кубкового финала, я пережил настоящий эмоциональный подъем. С удовольствием проведу несколько часов на футбольном матче и поработаю для всех телезрителей ICTV2 и футбольного сообщества Украины. Тем более, этот матч объявлен Матчем благодарности Силам обороны Украины», — поделился ожиданиями украинский военный и комментатор Денис Босянок.

Босянок будет работать в эфире в паре с блоггером и футбольным комментатором Романом Бебехом. А перед и после игры Роман станет ведущим специальной кубковой студии со стадиона. Экспертами выступят Вячеслав Шевчук, эксигрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины, и Ия Андрущак, главный тренер «Ворсклы» U-19, эксигрок женской сборной Украины. Трансляцию студии смотрите на YouTube канале ICTV.

Матч «Ворскла» — «Шахтер» назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины. Ведь проведение финала Кубка Украины с болельщиками на стадионе стало возможным именно благодаря защитникам и защитницам, героически защищающим нашу страну. Все средства от продажи билетов будут перечислены на нужды военных.

Финал Vbet Кубка Украины между командами «Ворскла» (Полтава) и «Шахтер» (Донецк) состоится 15 мая (начало — в 19:00).

Аккредитация медиа доступна на сайте УАФ.

* В случае объявления воздушной тревоги матч немедленно останавливается, а все представители обеих команд, болельщики и работники стадиона должны пройти до ближайшего укрытия.