5 найкращих бомбардирів в історії Кубка України

15 травня вперше з часів повномасштабного вторгнення відбудеться фінальний поєдинок Кубку України сезону 2023/2024, в якому за трофей будуть боротися «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк). Напередодні грандіозного матчу, пригадуємо найкращих бомбардирів в історії Кубка України.
Якби у вас запитали, хто найкращий бомбардир Кубка – вам швидше за все було б важко дати точну відповідь. Це не Андрій Шевченко, Сергій Ребров чи Максим Шацьких. Рекордсменом по забитим голам є Андрій Воробей. Але давайте по порядку. Пропонуємо до вашої уваги ТОП-5 найкращих бомбардирів за всю історію Кубка України.
- Андрій Воробей – 25 голів
Клуби, у яких забивав мʼячі: Шахтар Д (22), Шахтар-2 (2), Металіст (1).
Сезони виступів за усі клуби: 1996-2013.
- Максим Шацьких – 24 голи
Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1).
Сезони виступів за усі клуби: 2000-2015.
- Олександр Паляниця – 22 голи
Клуби, у яких забивав мʼячі: Дніпро (7), Карпати (5), Верес (4), Кривбас (3), Металіст (3).
Сезони виступів за усі клуби: 1992-2003.
- Андрій Шевченко – 21 гол
Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (16), Динамо-2 (5).
Сезони виступів за усі клуби: 1994-2012.
- Сергій Ребров – 20 голів
Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (19), Шахтар Д (1).
Сезони виступів за усі клуби: 1992-2010.
Дивіться Фінал Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк) 15 травня о 19:00 на телеканалі ICTV2.Також по темі: Коментатор фінального матчу Кубку України сезону-2023/2024 — легендарний Денис Босянок 7 цікавих фактів про Кубок України з футболу Фінал Кубку України сезону-2023/2024 повертається на телеекрани: канал ICTV2 спільно з УАФ покаже поєдинок «Ворскла» – «Шахтар»