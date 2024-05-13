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Головна / 5 найкращих бомбардирів в історії Кубка України / 13.05.2024 17:40
13.05.2024 17:40
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5 найкращих бомбардирів в історії Кубка України

5 найкращих бомбардирів в історії Кубка України

15 травня вперше з часів повномасштабного вторгнення відбудеться фінальний поєдинок Кубку України сезону 2023/2024, в якому за трофей будуть боротися «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк). Напередодні грандіозного матчу, пригадуємо найкращих бомбардирів в історії Кубка України.

Якби у вас запитали, хто найкращий бомбардир Кубка – вам швидше за все було б важко дати точну відповідь. Це не Андрій Шевченко, Сергій Ребров чи Максим Шацьких. Рекордсменом по забитим голам є Андрій Воробей. Але давайте по порядку. Пропонуємо до вашої уваги ТОП-5 найкращих бомбардирів за всю історію Кубка України.

  • Андрій Воробей – 25 голів

Клуби, у яких забивав мʼячі: Шахтар Д (22), Шахтар-2 (2), Металіст (1).

Сезони виступів за усі клуби: 1996-2013.

  • Максим Шацьких – 24 голи

Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1).

Сезони виступів за усі клуби: 2000-2015.

  • Олександр Паляниця – 22 голи

Клуби, у яких забивав мʼячі: Дніпро (7), Карпати (5), Верес (4), Кривбас (3), Металіст (3).

Сезони виступів за усі клуби: 1992-2003.

  • Андрій Шевченко – 21 гол

Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (16), Динамо-2 (5).

Сезони виступів за усі клуби: 1994-2012.

  • Сергій Ребров – 20 голів

Клуби, у яких забивав мʼячі: Динамо (19), Шахтар Д (1).

Сезони виступів за усі клуби: 1992-2010.

 

Дивіться Фінал Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк) 15 травня о 19:00 на телеканалі ICTV2. 

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Фото: Pexels
Теги: Кубок України з футболу
13.05.2024 17:40

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