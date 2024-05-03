Финал Кубка Украины сезона-2023/2024 возвращается на телеэкраны: канал ICTV2 совместно с УАФ покажет поединок «Ворскла» – «Шахтер»

15 мая в эфире телеканала ICTV2 состоится эксклюзивный показ финала Vbet Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер». Финальный поединок Кубка Украинская ассоциация футбола проводит впервые со времен полномасштабного вторжения, а просмотр матча станет доступен всем зрителям канала ICTV2.

«Для нас особенная честь показывать исторический поединок за Кубок. Мы благодарны нашим военным: благодаря их мужественной защите к украинцам возвращается и украинский футбол, и жизнь в наши города. Надеемся, показ финала Кубка Украины в прямом эфире станет первым шагом нашей совместной деятельности с Украинской ассоциацией футбола, а зрители увидят еще не один победный матч», – говорит исполнительный директор ICTV, ICTV2 и Starlight Doc Анастасия Штейнгауз.

Матч назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины, благодаря которым удалось провести финал Кубка с болельщиками на стадионе.

«Впервые через два года УАФ возвращает финальный поединок Кубка Украины. Этот матч посвящен Силам обороны как благодарность за защиту наших жизней. Именно благодаря воинам проведение финала Кубка Украины возможно. УАФ ценит сотрудничество со Starlight Media, что позволит усилить освещение главного события украинского футбола и объединит всех футбольных болельщиков», — прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Все средства от продажи билетов УАФ перечислят на нужды военных.

Добавим, в апреле прошли полуфиналы, в которых определились команды-победители. «Шахтер» обыграл «Черноморца» (Одесса) (4:1), а полтавская «Ворскла» выиграла у житомирского «Полесья» (1:0).

Действующим обладателем Кубка Украины является «Динамо»: команда еще в 2021 году обошла «Зарю». В сезоне 2021/22 розыгрыш турнира был завершен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В сезоне 2022/23 Кубок Украины не разыгрывался: график чемпионата Украины был насыщенным, состоялись матчи национальной сборной и участие украинских клубов в еврокубках.

Смотрите Финал Vbet Кубка Украины между командами Ворскла (Полтава) и Шахтер (Донецк) в 19:00 на телеканале ICTV2.