Фінал Кубка України: де дивитись трансляцію матчу «Ворскла» – «Шахтар»

У середу, 15 травня, у фінальному поєдинку Кубку України зустрінуться полтавська «Ворскла» та донецький «Шахтар».

Матч розпочнеться о 19:00 на стадіоні «Авангард» у Рівному. Його назвали Матчем вдячності Силам оборони України, а усі кошти від продажу квитків УАФ перерахує на потреби військових.

Де дивитись?

Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі ICTV2. Початок о 19:00.

ICTV2 доступний для перегляду як у звичайному, так і цифровому ефірі, у всіх кабельних мережах України та супутнику. Також ви можете дивитися ICTV2 через інтернет завдяки послугам OTT-платформ.

Як підключити ICTV2?

У разі, якщо виникли проблеми з підключенням ICTV2 – переходьте за посиланням та ознайомтесь із детальною інструкцією.

Кубковий стрім

Також ексклюзивно на ютуб-каналі ICTV2 відбудеться кубковий стрім. Перед матчем, у перерві та після гри коментатори Денис Босянок (легендарний коментатор і військовослужбовець ЗСУ) та Роман Бебех (журналіст, блогер) обговорюватимуть подію наживо із зірковими гостями: В’ячеславом Шевчуком, ексгравецем донецького «Шахтаря» та збірної України, головним тренером збірної України Сергієм Ребровим, Даріо Срна – спортивним директором «Шахтаря» та легендою клубу, головним тренером «Ворскли» Сергієм Долганським, головним тренером «Шахтаря» Маріно Пушичем, блогером Андрієм Бєдняковим, Ією Андрущак, головною тренеркою «Ворскли» U-19, ексгравчинею жіночої збірної України та іншими. Початок стріму о 17:30.

Не пропустіть! «Ворскла» – «Шахтар» середа, 15 травня, 19:00 на ICTV2!

Фото: УАФ