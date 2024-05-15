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Главная / Финал Кубка Украины: где смотреть трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер» / 15.05.2024 11:28
15.05.2024 11:28
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Финал Кубка Украины: где смотреть трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер»

Финал Кубка Украины: где смотреть трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер»

В среду, 15 мая, в финальном поединке Кубка Украины встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Матч начнется в 19:00 на стадионе «Авангард» в Ровно. Его назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины, а все средства от продажи билетов УАФ перечислят на нужды военных.

Где смотреть?

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале ICTV2. Начало в 19.00.

ICTV2 доступен для просмотра как в обычном, так и в цифровом эфире, во всех кабельных сетях Украины и спутнике. Также вы можете смотреть ICTV2 через интернет благодаря услугам OTT-платформ.

Как подключить ICTV2?

В случае возникновения проблем с подключением ICTV2 переходите по ссылке и ознакомьтесь с подробной инструкцией.

Кубковый стрим

Также эксклюзивно на ютуб-канале ICTV2 состоится кубковый стрим. Перед матчем, в перерыве и после игры комментаторы Денис Босянок (легендарный комментатор и военнослужащий ВСУ) и Роман Бебех (журналист, блоггер) будут обсуждать событие вживую со звездными гостями: Вячеславом Шевчуком, эксигроком донецкого «Шахтера» и сборной Украины, главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, Дарио Срна — спортивным директором «Шахтера» и легендой клуба, главным тренером «Ворсклы» Сергеем Долганским, главным тренером «Шахтера» Марино Пушичем, блогером Андреем Бедняковым, Ией Андрущак, главным тренером «Ворсклы» U-19, эксигроком женской сборной Украины и другими. Начало стрима в 17:30.

Не пропустите! «Ворскла» – «Шахтер» среда, 15 мая, 19:00 на ICTV2!

 

Также по теме: 5 лучших бомбардиров в истории Кубка Украины Комментатор финального матча Кубка Украины сезона-2023/2024 - легендарный Денис Босянок 7 интересных фактов о Кубке Украины по футболу

 

Фото: УАФ

Теги: Кубок України з футболу
15.05.2024 11:28

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Финал Кубка Украины: где смотреть трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер»

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