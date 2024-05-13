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Главная / 5 лучших бомбардиров в истории Кубка Украины / 13.05.2024 17:40
13.05.2024 17:40
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5 лучших бомбардиров в истории Кубка Украины

5 лучших бомбардиров в истории Кубка Украины

15 мая впервые со времен полномасштабного вторжения состоится финальный поединок Кубка Украины сезона 2023/2024, в котором за трофей будут бороться «Ворскла» (Полтава) и «Шахтер» (Донецк). В преддверии грандиозного матча вспоминаем лучших бомбардиров в истории Кубка Украины.

Если бы у вас спросили, кто лучший бомбардир Кубка – вам, скорее всего, было бы трудно дать точный ответ. Это не Андрей Шевченко, Сергей Ребров или Максим Шацких. Рекордсменом по забитым голам является Андрей Воробей. Но давайте по порядку. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших бомбардиров за всю историю Кубка Украины.

  • Андрей Воробей – 25 голов

Клубы, в которых забивал мячи: Шахтер Д (22), Шахтер-2 (2), Металлист (1).

Сезоны выступлений за все клубы: 1996-2013.

  • Максим Шацких – 24 гола

Клубы, в которых забивал мячи: Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1).

Сезоны выступлений за все клубы: 2000–2015.

  • Александр Паляница – 22 гола

Клубы, в которых забивал мячи: Днепр (7), Карпаты (5), Вереск (4), Кривбасс (3), Металлист (3).

Сезоны выступлений за все клубы: 1992–2003.

  • Андрей Шевченко – 21 гол

Клубы, в которых забивал мячи: Динамо (16), Динамо-2 (5).

Сезоны выступлений за все клубы: 1994–2012.

  • Сергей Ребров – 20 голов

Клубы, в которых забивал мячи: Динамо (19), Шахтер Д (1).

Сезоны выступлений за все клубы: 1992–2010.

Смотрите Финал Vbet Кубка Украины между командами «Ворскла» (Полтава) и «Шахтер» (Донецк) 15 мая в 19:00 на телеканале ICTV2.

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Фото: Pexels
Теги: Кубок України з футболу
13.05.2024 17:40

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