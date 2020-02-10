Зустріч з Оскаром на ICTV продовжується: 7 фактів про оскароносні фільми, які ви не знали

ICTV розпочинає другий тиждень Оскара та пропонує глядачам зустрітися з прибульцями у фільмі «Безодня», дізнатися, хто все-таки став улюбленицею Анни Стюарт («Фаворитка»), прожити біль Соломона Нортапа («12 років рабства»), зануритись в атмосферу «Холодної війни» у стрічці «Міст шпигунів», а також ще раз переглянути оскароносні «Лабіринт Фавна», «Зелена книга» та «Три білборди в Еббінгу, Міссурі».

А поки редакція ICTV.ua зібрала для вас 7 фактів про фільми, які ви могли не знати.

«Безодня»

Підводні зйомки проводилися на недобудованій атомній електростанції Чірокі. Щоб помістити резервуар на глибину 13 метрів, знадобилося 26,5 мільйонів літрів води і це вважається найбільшим підводним знімальним майданчиком.

Дивіться 10 лютого о 13:50 та 13 лютого о 23:10 на ICTV.

«Фаворитка»

Акторка Олівія Колман набрала 16 кілограмів задля ролі Анни Стюарт, а американка Емма Стоун (Ебігейл) відшліфовувала британський акцент доти, поки виконавиця ролі Сари Черчілль (Рейчел Вайс – британська акторка) не визнала її акцент більш аутентичним, ніж свій.

Дивіться 10 лютого о 23:50 та 12 лютого о 1:20 на ICTV.

«12 років рабства»

«12 років рабства» – це однойменна біографія Соломона Нортапа, про яку режисер фільму – Стів Макквін на початку роботи нічого не знав. Він просто задумував зняти історію про вільну людину, яку викрали та змусили стати рабом. Біографію Нортапа відшукала для режисера його дружина.

Дивіться 13 лютого о 1:45 на ICTV.

«Міст шпигунів»

«Міст шпигунів» – це вже четверта спільна робота режисера Стівена Спілберга та виконавця головної ролі – Тома Хенкса. Раніше вони разом працювали над фільмами «Врятувати рядового Раяна» (1998), «Спіймай мене, якщо зможеш» (2002) та «Термінал» (2004).

Дивіться 12 лютого о 11:05 та 15 лютого о 1:20 на ICTV.

«Лабіринт Фавна»

Зйомки у фентезійній драмі «Лабіринт Фавна» стали справжнім випробуванням для Дага Джонса.

Йому потрібно було чотири години, аби забратися в костюм Блідого Чоловіка. Бачити актор міг лише через носові отвори, адже на обличчі персонажа немає очей. Крім того, Даг Джонс був єдиним американцем на знімальному майданчику, який до того ж зовсім не знав іспанської. Йому доводилось вчити не лише свій текст мовою, якою він абсолютно не володіє, а ще й вивчати репліки Офелії, аби орієнтуватись, коли промовляти наступні слова.

Дивіться 11 лютого о 1:15 на ICTV.

«Три білборди в Еббінгу, Міссурі»

Насправді не існує міста Еббінг. Зйомки проходили в місті Сільва, що в штаті Північна Кароліна. Аби не шокувати жителів містечка написами, кожного дня доводилось покривати білборди величезними брезентовими полотнами.

Дивіться 12 лютого о 23:10 на ICTV.

«Зелена книга»

Це путівник для темношкірих мандрівників, який реально існував в роки расової дискримінації в США. Він допомагав знайти в дорозі безпечні місця для ночівлі.

Дивіться 13 лютого о 11:05 на ICTV.

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