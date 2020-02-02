Оскароносна фантастика та фентезі: ТОП-4 фільми

У фільмах жанрів фентезі та фантастика все стає реальним: надзвичайні здібності, магічні створіння чи позаземні цивілізації. Телеканал ICTV пропонує глядачам зануритися в невідомий світ разом з фільмами, що свого часу підкорили «Оскар»!

«Безодня» – ОСКАР – 1990

4 номінації та премія в категорії «кращі візуальні ефекти».

Про що фільм?

За сюжетом, атомний підводний човен США «Монтана» з ядерною зброєю на борту зіштовхується з невідомим об’єктом в Кайманському жолобі. Команда водолазів намагається забрати з затонулого підводного човна ядерні боєголовки і в ході досліджень з’ясовує, що крім затонулого підводного човна, в глибинах знаходиться невідома могутня сила.

Режисер: Джеймс Кемерон

В головних ролях: Ед Харріс, Мері Елізабет Мастрантоніо, Майкл Б’єн

Дивіться 10 лютого о 13:40 та 13 лютого о 23:15 на ICTV .

«Лабіринт Фавна» – ОСКАР – 2007

6 номінацій та 3 нагороди: найкраща робота оператора, художника-постановника та найкращий грим.

Про що фільм?

Це фентезійна драма за мотивами творів Артура Мейчена, друга частина його трилогії про громадянську війну в Іспанії. Юна дівчинка Офелія переїжджає разом з мамою у воєнний табір повстанців, який очолив її батько. Одного разу неподалік дому, вона знаходить чарівний лабіринт, в якому починаються справжні пригоди та складні випробування.

Режисер: Гільєрмо дель Торо

В головних ролях: Івана Бакеро, Даг Джонс, Сержи Лопес

Дивіться 8 лютого о 23:30 та 11 лютого о 01:40 на ICTV .

«Прибуття» – ОСКАР – 2017

8 номінацій та премія за найкращий звуковий монтаж.

Про що фільм?

Науково-фантастичний фільм «Прибуття» знятий за новелою «Історія твого життя» Теда Чана. У різних точках Землі, зокрема в Сполучених Штатах, виявлено дванадцять позаземних об’єктів. Уряди країн збирають спеціалістів, аби налагодити з ними контакт. За розшифровку мови прибульців береться експерт з лінгвістики Луїс Бенкс, але чи вдасться їй знайти з ними спільну мову?

Режисер: Дені Вільньов

В головних ролях: Емі Адамс, Джеремі Реннер, Форест Вітакер, Майкл Сталберг

Дивіться 8 лютого о 21:20 та 9 лютого о 12:25 на ICTV .

«Форма води» – ОСКАР – 2018

13 номінацій та 4 премії: найкращий фільм, режисерська робота, музика та робота художника-постановника.

Про що фільм?

В стрічці показано Америку на початку 60-х, в розпал «Холодної війни». В таємній урядовій лабораторії працює прибиральницею самотня жінка Еліза. Проте її життя кардинально змінюється, коли на роботі вона зустрічає людину-амфібію та починає закохуватись…

Режисер: Гільєрмо дель Торо

В головних ролях: Саллі Хокінс, Майкл Шеннон, Октавія Спенсер, Даг Джонс

Дивіться 8 лютого о 19:10 та 9 лютого о 14:45 на ICTV .

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