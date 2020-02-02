Оскароносна фантастика та фентезі: ТОП-4 фільми

У фільмах жанрів фентезі та фантастика все стає реальним: надзвичайні здібності, магічні створіння чи позаземні цивілізації. Телеканал ICTV пропонує глядачам зануритися в невідомий світ разом з фільмами, що свого часу підкорили «Оскар»!
«Безодня» – ОСКАР – 1990
4 номінації та премія в категорії «кращі візуальні ефекти».
Про що фільм?
За сюжетом, атомний підводний човен США «Монтана» з ядерною зброєю на борту зіштовхується з невідомим об’єктом в Кайманському жолобі. Команда водолазів намагається забрати з затонулого підводного човна ядерні боєголовки і в ході досліджень з’ясовує, що крім затонулого підводного човна, в глибинах знаходиться невідома могутня сила.
Режисер: Джеймс Кемерон
В головних ролях: Ед Харріс, Мері Елізабет Мастрантоніо, Майкл Б’єн
Дивіться 10 лютого о 13:40 та 13 лютого о 23:15 на ICTV.
«Лабіринт Фавна» – ОСКАР – 2007
6 номінацій та 3 нагороди: найкраща робота оператора, художника-постановника та найкращий грим.
Про що фільм?
Це фентезійна драма за мотивами творів Артура Мейчена, друга частина його трилогії про громадянську війну в Іспанії. Юна дівчинка Офелія переїжджає разом з мамою у воєнний табір повстанців, який очолив її батько. Одного разу неподалік дому, вона знаходить чарівний лабіринт, в якому починаються справжні пригоди та складні випробування.
Режисер: Гільєрмо дель Торо
В головних ролях: Івана Бакеро, Даг Джонс, Сержи Лопес
Дивіться 8 лютого о 23:30 та 11 лютого о 01:40 на ICTV.
«Прибуття» – ОСКАР – 2017
8 номінацій та премія за найкращий звуковий монтаж.
Про що фільм?
Науково-фантастичний фільм «Прибуття» знятий за новелою «Історія твого життя» Теда Чана. У різних точках Землі, зокрема в Сполучених Штатах, виявлено дванадцять позаземних об’єктів. Уряди країн збирають спеціалістів, аби налагодити з ними контакт. За розшифровку мови прибульців береться експерт з лінгвістики Луїс Бенкс, але чи вдасться їй знайти з ними спільну мову?
Режисер: Дені Вільньов
В головних ролях: Емі Адамс, Джеремі Реннер, Форест Вітакер, Майкл Сталберг
Дивіться 8 лютого о 21:20 та 9 лютого о 12:25 на ICTV.
«Форма води» – ОСКАР – 2018
13 номінацій та 4 премії: найкращий фільм, режисерська робота, музика та робота художника-постановника.
Про що фільм?
В стрічці показано Америку на початку 60-х, в розпал «Холодної війни». В таємній урядовій лабораторії працює прибиральницею самотня жінка Еліза. Проте її життя кардинально змінюється, коли на роботі вона зустрічає людину-амфібію та починає закохуватись…
Режисер: Гільєрмо дель Торо
В головних ролях: Саллі Хокінс, Майкл Шеннон, Октавія Спенсер, Даг Джонс
Дивіться 8 лютого о 19:10 та 9 лютого о 14:45 на ICTV.