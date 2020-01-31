Найкращі оскароносні драми: ТОП-5 фільмів

Вже зовсім скоро світ дізнається про переможців 2020 року найпрестижнішої світової кінопремії «Оскар». Напередодні цієї грандіозної події, ICTV покаже фільми, які здобули заповітну нагороду в різні роки. Сьогодні пропонуємо вашій увазі підбірку кращих драматичних стрічок.

«Форрест Гамп» – ОСКАР – 1995

13 номінацій та 6 нагород: найкращий фільм, режисура, чоловіча роль, адаптований сценарій, монтаж, візуальні ефекти.

Про що фільм?

«Форрест Гамп» – поставлений по однойменному роману Уінстона Грума та розповідає вражаючу історію про чоловіка з благородним серцем, який фантастичним чином стає відомим футболістом, героєм війни, впливовим бізнесменом та мільярдером. Проте незважаючи на шалений успіх, Форрест й надалі залишається таким же добрим та продовжує вражати всіх своєю щирістю.

Режисер: Роберт Земекіс

В головних ролях: Том Хенкс, Робін Райт, Генрі Сініз, Саллі Філд.

Дивіться 4 лютого о 23:05 та 5 лютого о 13:55 на ICTV .

«12 років рабства» – ОСКАР – 2014

9 номінацій та 3 нагороди: найкращий фільм, найкраща жіноча роль другого плану та найкращий адаптований сценарій.

Про що фільм?

Історична драма «12 років рабства» – це екранізація однойменної автобіографічної книги-бестселеру Соломона Нортапа. Сюжет фільму розгортається в 1841 році. Соломон Нортап був вільною людиною, жив та працював в штаті Нью-Йорк, поки не погодився на привабливу пропозицію високооплачуваної роботи у Вашингтоні. В один момент герой втрачає все та опиняється в жахливому рабстві.

Режисер: Стів Макквін

В головних ролях: Чиветел Еджіофор, Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербетч

Дивіться 11 лютого о 23:15 та 13 лютого о 01:50 на ICTV .

«Три білборди в Еббінгу, Міссурі» – ОСКАР – 2018

7 номінацій 2 нагороди: найкраща жіноча роль та найкраща чоловіча роль другого плану.

Про що фільм?

Події розгортаються в невеличкому містечку Еббінг, штат Міссурі. Донька головної героїні була згвалтована та жорстоко вбита, проте місцева поліція, так і не змогла розкрити злочин. Тоді жінка вирішила підштовхнути їх до роботи та винайняла три біллборди за містом, на яких розвісила провокативні написи, які нагадують про вбивство. Чи допоможе розслідуванню такий крок?

Режисер: Мартін Макдона

В головних ролях: Френсіс Макдорманд, Сем Роквелл, Вуді Харрельсон

Дивіться 9 лютого о 22:55 та 12 лютого о 23:15 на ICTV .

«Зелена книга» – ОСКАР – 2019

5 номінацій та 3 нагороди: найкращий фільм, чоловіча роль другого плану та найкращий оригінальний сценарій.

Про що фільм?

«Зелена книга» розповідає реальну історію подорожі в 1962 році півднем США відомого джазового піаніста, афроамериканця Дона Ширлі та його хамуватого водія Тоні . Вони абсолютно різні люди, але під час поїздки повинні знайти спільну мову, адже героям доведеться побувати в штатах, де з афроамериканцями не дуже привітні.

Режисер: Пітер Фарреллі

В головних ролях: Вігго Мортенсен, Махершада Алі

Дивіться 9 лютого о 20:30 та 13 лютого о 12:20 на ICTV .

«Фаворитка» – ОСКАР – 2019

10 номінацій та премія в категорії «Найкраща акторка».

Про що фільм?

Події фільму розгортаються на початку 18 століття, під час війни між Англією та Францією. Влада належить королеві Анні – останній із династії Стюарт, але фактично всім править її фаворитка – Сара Черчілль. Та все раптово змінюється, коли з’являється нова служниця Ебігейл…

Режисер: Йоргос Лантімос

В головних ролях: Емма Стоун, Рейчел Вайс, Олівія Колман, Дженні Рейнсфорд

Дивіться 10 лютого о 00:00 та 12 лютого о 01:30 на ICTV .

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