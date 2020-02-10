Встреча с Оскаром на ICTV продолжается: 7 фактов об оскароносных фильмах, которые вы не знали

ICTV начинает вторую неделю Оскара и предлагает зрителям встретиться с пришельцами в фильме «Бездна», узнать, кто все-таки стал любимицей Анны Стюарт («Фаворитка»), прожить боль Соломона Нортапа («12 лет рабства»), окунуться в атмосферу «Холодной войны» в фильме «Мост шпионов», а также еще раз пересмотреть оскароносные «Лабиринт Фавна», «Зеленая книга» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

А пока редакция ICTV.ua собрала для вас 7 фактов о фильмах, которые вы могли не знать.

«Бездна»

Подводные съемки проводились на недостроенной атомной электростанции Чироки. Чтобы поместить резервуар на глубину 13 метров, понадобилось 26,5 миллионов литров воды и это считается крупнейшей подводной съемочной площадкой.

Смотрите 10 февраля в 13:50 и 13 февраля в 23:10 на ICTV.

«Фаворитка»

Актриса Оливия Колман набрала 16 килограммов ради роли Анны Стюарт, а американка Эмма Стоун (Эбигейл) отшлифовывала британский акцент до тех пор, пока исполнительница роли Сары Черчилль (Рэйчел Вайс – британская актриса) не признала ее акцент более аутентичным, чем свой.

Смотрите 10 февраля в 23:50 и 12 февраля в 1:20 на ICTV.

«12 лет рабства»

«12 лет рабства» – это одноименная биография Соломона Нортапа, о которой режиссер фильма – Стив Маккуин в начале работы ничего не знал. Он просто задумывал снять историю о свободном человеке, которого похитили и заставили стать рабом. Биографию Нортапа нашла для режиссера его жена.

Смотрите 13 февраля в 1:45 на ICTV.

«Мост шпионов»

«Мост шпионов» – это уже четвертая совместная работа режиссера Стивена Спилберга и исполнителя главной роли – Тома Хэнкса. Ранее они вместе работали над фильмами «Спасти рядового Райана» (1998), «Поймай меня, если сможешь» (2002) и «Терминал» (2004).

Смотрите 12 февраля в 11:05 и 15 февраля в 1:20 на ICTV.

«Лабиринт Фавна»

Съемки в фэнтезийной драме «Лабиринт Фавна» стали настоящим испытанием для Дага Джонса.

Ему нужно было 4 часа чтобы забраться в костюм Бледного Человека. Видеть актер мог лишь через носовые отверстия, ведь на лице персонажа нет глаз. Кроме того, Даг Джонс был единственным американцем на съемочной площадке, который к тому же совсем не знал испанского. Ему приходилось учить не только свой текст на языке, которым он абсолютно не владеет, но и изучать реплики Офелии, чтобы ориентироваться, когда говорить следующие слова.

Смотрите 11 февраля в 1:15 на ICTV.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

На самом деле не существует города Эббинг. Съемки проходили в городе Сильва, штат Северная Каролина. Чтобы не шокировать жителей городка надписями, каждый день приходилось покрывать билборды огромными брезентовыми полотнами.

Смотрите 12 февраля в 23:10 на ICTV.

«Зеленая книга»

Это путеводитель для темнокожих путешественников, который реально существовал в годы расовой дискриминации в США. Он помогал найти в дороге безопасные места для ночлега.

Смотрите 13 февраля в 11:05 на ICTV.

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