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Головна / ТОП-5 оскароносних трилерів та екшн-фільмів / 01.02.2020 10:00
01.02.2020 10:00
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ТОП-5 оскароносних трилерів та екшн-фільмів


Екшн – один із найпопулярніших жанрів, адже гонитви, перестрілки, інтриги та неочікувані сюжетні повороти не дають засумувати ні на мить. В наступні два тижні ICTV покаже 5 екшн-фільмів, які гідно оцінила Американська кіноакадемія.

«Відступники» – ОСКАР – 2007

5 номінацій та 4 нагороди: краща режисура, адаптований сценарій, монтаж та кращий фільм.

Про що фільм?

Поліція Бостона відправляє агента під прикриттям до найбільшого ірландського мафіозного угруповання в штаті, а ті в свою чергу засилають до поліції свого найперспективнішого бійця. Тепер ціль кожного з них – виявити «крота».

Режисер: Мартін Скорсезе

В головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Джек Ніколсон, Метт Деймон

Дивіться 5 лютого о 23:10 та 6 лютого о 13:45 на ICTV.

«Старим тут не місце» – ОСКАР – 2008

8 номінацій та 4 нагороди: кращий фільм, чоловіча роль другого плану, режисура, адаптований сценарій.

Про що фільм?

«Старим тут не місце» – це екранізація однойменного роману Кормака Маккарті. Сюжет розгортається в Техасі 1980 року, коли злочинність зростала шаленою швидкістю. Ветеран В’єтнамської війни Ллуелін Мосс випадково натикається на гору трупів, партію героїну і 2 мільйони доларів готівкою. Головний герой вирішує забрати ці гроші, про що згодом дуже пожалкує…

Режисери: брати Коен

В головних ролях: Томмі Лі Джонс, Хав’єр Бардем, Джош Бролін.

Дивіться 4 лютого о 01:40 та 8 лютого о 01:35 на ICTV.

«Справжня мужність» – ОСКАР – 2011

В 2011 році на церемонії «Оскар» фільм був номінований відразу в 10 категоріях. Незважаючи на те, що заповітна статуетка так і не дісталась творцям, фільм вважають одним із кращих вестернів в історії кіно!

Про що фільм?

Екранізація однойменного роману Чарльза Портіса розповідає історію 14-річної Матті Росс. Батька дівчинки вбиває негідник Том Ченні і вона вирішує помститися. Заручившись підтримкою войовничого і вічно п’яного начальника поліції Рустера Когберна та ще одного законника, вони йдуть слідами вбивці, які ведуть на ворожу індіанську територію.

Режисери: брати Коен

В головних ролях: Джеф Бріджес, Метт Деймон, Хейлі Стейнфілд

Дивіться 5 лютого об 11:15 та о 01:55 на ICTV.

«Мерзенна вісімка» – ОСКАР – 2016

3 номінації та премія за найкращу музику до фільму.

Про що фільм?

Події вестерну відбуваються через кілька років після закінчення Громадянської війни в США. Мисливець за головами – Джон Рут повинен передати в руки правосуддя спійману злочинницю, проте хуртовина змінює його плани. Вони змушені зупинитися в крамниці, де вже зібралася досить дивна компанія із сумнівною репутацією.

Режисер: Квентін Тарантіно

В головних ролях: Семюель Л. Джексон, Курт Рассел, Дженніфер Джейсон Лі, Волтон Гоггінс, Тім Рот, Дем’ян Бішир, Майкл Медсен, Брюс Дерн.

Дивіться 6 лютого о 23:05 та 9 лютого о 01:00 на ICTV.

«Міст шпигунів» – ОСКАР – 2016

6 номінацій та премія в категорії «найкращий актор другого плану».

Про що фільм?

У фільмі «Міст шпигунів» показано реальний епізод протистояння радянської та американської розвідок в часи «Холодної війни». ФБР затримує в Нью-Йорку радянського шпигуна Рудольфа Абеля. На захист обвинуваченого стає Джеймс Донован – страховий юрист, який ніколи раніше не займався подібними справами. Паралельно з цим радянська влада заарештовує американського пілота-шпигуна. ЦРУ приймає рішення відправити Донована до Східного Берліну, аби провести переговори по обміну полоненими. ЧИ впорається він з цим складним завданням.

Режисер: Стівен Спілберг

В головних ролях: Том Хенкс, Марк Райленс, Емі Раян, Алан Алда.

Дивіться 12 лютого о 12:10 та 16 лютого о 23:40 на ICTV.

 

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Теги: Оскар 2020
01.02.2020 10:00



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