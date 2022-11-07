Українські дороги ведуть на СТО: як Сашко ремонтував сімейну реліквію у прем’єрі «Дизель Шоу» 11 листопада?

Коли всі дороги ведуть до Рима й лише українські — на станцію техобслуговування. «Дизель Шоу» презентує нову чоловічу історію на трьох, де Єгор, Женя й Саша традиційно сперечатимуться про автомобілі. Крутий позашляховик, сучасний електрокар чи сторічний батьківський «пиріжок» — хто виїде із СТО переможцем? Розкажемо перші подробиці прем’єри 11 листопада в нашому матеріалі.

На українських СТО, як і в лазні, усі рівні. Кого тільки не зустрінеш у чергах: і власника крутого позашляховика, і сучасного електрокара, і навіть «щасливого» володаря сімейної реліквії, яка дивом дісталася до станції техобслуговування! Саме таким є наш Сашко, який після невдалих спроб позбутися спадкового металобрухту ще сподівається воскресити свій старенький «Москвич».

— Він ще москву переживе! Крейсер пережив і ту переживе! На ньому дід мій їздив, батя їздив, брат ганяв. Зараз моя черга, — впевнено заявляє герой.

Цікаво, що в реальному житті в родині Сашка Бережка теж була своєрідна реліквія — «Таврія».

— Вона була в мого батька десь із 1992 року до 2008. За цей період він її разів 400 перебирав. Але це була прикольна машина. Якщо кудись далеко їхати (кілометрів 200, наприклад), треба взяти із собою пів машини запчастин про всяк випадок. Пам’ятаю, як одного разу по молодості «викрав» її в тата покататися, а вона зламалася. Довелося зізнатися у «злочині» та просити про допомогу в ремонті, — згадує Сашко. — Потім тато продав «Таврію» і придбав собі «Сузукі». Були відчуття, наче пересів на космічний корабель.

Схожі сімейні реліквії були й у родині Єгора Крутоголова. А в новому номері він традиційно грає власника крутого позашляховика «Мерседес», що може подолати будь-які перешкоди.

— Зацініть лялю: S-клас, гідравлічна підвіска, шкіряний салон, клімат-контроль, за 8 сєк розганяється до сотні, — хизується його герой.

Про таку автівку Єгор мріяв і в реальному житті, аби подарувати татові замість вітчизняних див техніки.

— У тата дві перші машини були «запорожці», третя — «Славута». Я мріяв купити йому «Мерседес» і в багажнику привезти кувалду. Щоб він дістав її, розбив свою стару машину й поїхав на новенькій. З кувалдою мрія не реалізувалася, з «Мерседесом» теж, але «Тойоту» я йому на 70-річчя подарував, — розповів актор. — Я приїхав до Миколаєва й попросив тата відвезти мене в аеропорт наступного дня. Мовляв, треба відлітати до Києва. Тато усміхнувся, погодився, але якщо я не проти «Славути». Я був проти і в цей момент подарував йому ключі від нової машини.

А от у тата Євгена Гашенка, ще одного героя з черги на СТО, не було автівки. Раніше родина не могла її придбати, і перша машина з’явилася саме в Жені. Утім, він навчився кермувати ще підлітком.

— Мене вчив їздити хрещений. У нього був синенький 412 «Москвич», і ми з ним їздили селом. Мені на той час було десь років 13. Хрещений показав мені, як перемикати передачі, а я возив його. Страшно було повертати у двір, бо там були ворота. Я дуже боявся їх знести й залишитися без дзеркал, — згадує Женя.

У новому номері його герой віддає перевагу сучаснішим автівкам — електрокарам. І конкретними фактами намагається обґрунтувати свій вибір.

— Без шкідливих вихлопів, дуже економна, стильний дизайн, комп’ютер останнього покоління, до сотні за 3 секунди, — каже він.

— Особисто я вважаю, що майбутнє за електрикою. Мені подобається в таких автівках їхня екологічність. Але поки це все на початковому етапі. Зараз такі автомобілі радше для міста. З більшими відстанями можуть виникнути проблеми через зарядку. Інфраструктура ще розвивається. Можливо, років через 5 електрокарів буде значно більше на наших дорогах, — розмірковує Євген. — Особисто в мене зараз «дизель». Я ж «дизель».

Хто переможе в технічному батлі автомобілів та чим закінчиться історія на СТО, дивіться вже цієї п’ятниці, 11 листопада, у прем’єрі «Дизель Шоу». Трансляція нового випуску розпочнеться о 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали».

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