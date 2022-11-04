«Лісапетний батальйон» покаже путіну всю лють: бойовий гурт у прем’єрі «Дизель Шоу» 4 листопада!

У бойову прем’єру «Дизель Шоу» запросили бойовий гурт «Лісапетний батальйон» із піснею воєнних часів. Саме в прем’єрі 4 листопада артистки подарують усім глядачам свій надихаючий хіт, написаний за повномасштабної війни. Де вони беруть сили й натхнення для створення таких шедеврів, ексклюзивно поділилася за лаштунками знімань фронтвумен колективу Наталія Фаліон.

Виконавиці «Лісапетного батальйону» вже стали добрими подругами команди «Дизель Шоу», бо не вперше виходять на сцену разом з акторами. Артистки брали участь у номері про президентську тисячу та стали тими бабусями, які вирішили витратити її в спортивній залі. Тепер гурт підготував для всіх глядачів «Дизель Шоу» особистий подарунок — нову пісню-пересторогу для путіна, написану за повномасштабного вторгнення.

— Ми не припиняли працювати творчо, ходили на репетиції. У нас дуже сімейний гурт: коли ми збираємося разом, п’ємо чай, розказуємо нові анекдоти. Якщо збоку подивитися, майже нічого не змінилося, але це не так. Пишемо нові патріотичні пісні, працюємо різнопланово, — ділиться Наталія Фаліон.

Зізнається: зараз робота неабияк рятує. Від початку повномасштабного вторгнення вона стала волонтеркою — займається гуманітарною допомогою військовим своєї громади.

— 60 чоловік із нашої громади зараз воюють. Серед них і ті, кого я вчила на уроках співу. З мого колективу на війні — оператор та водій. Ми готуємо для них передачі: з перших днів робимо заготівлі, печемо печиво. Раз на тиждень у нас курсують волонтерські буси. Наш колектив організовує концерти на підтримку військових. Робимо все, аби наблизити нашу перемогу, — ділиться співачка.

Наталія каже, що зараз дуже важливо підтримувати свій моральний стан. Тут може допомогти саме творчість і гумор — усе це, як ніщо інше, має здатність лікувати душу.

— Наші душі такі обпалені та зранені. А ось цей ковток гумору повертає надію. Від того, що ми не будемо усміхатися, нічого не зміниться, війна продовжиться. А нам треба якось пристосовуватися, далі жити й боротися. Ми ж люди емоцій, треба, щоб їх було більше позитивних, — стверджує Наталія. — Я обожнюю «Дизель Шоу». Це моя улюблена програма, дивлюся її з перших випусків. Тоді опинитися на одній сцені з акторами було чимось казковим, і ось тепер ми знову тут.

«Лісапетний батальйон» презентує пісню «Зібралися бабоньки». Бойові куплети розкажуть про жіночу лють і те, що буде з тим (путлєром), хто примудрився допекти відчайдушним українкам: і в бункері знайдуть, і горло перегризуть. Саме так не на жарт налаштовані співачки. Тому обов’язково підтримайте виконавиць і дивіться прем’єру «Дизель Шоу» о 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» і «Дизель Українські Серіали».

Кожен ваш перегляд стає внеском до Благодійної організації «Дизель Фонд» на підтримку військових. Дивіться улюблені відео й допомагайте нашим захисникам із будь-якої точки світу.

А також приходьте на нові зігрівальні концерти «Дизель Шоу» 2 та 3 грудня в МЦКМ (Жовтневий палац). Продовжимо нещадно мочити ворогів гумором і подаруємо необхідний заряд позитивних емоцій для перемоги. Квитки шукайте на сайті нашого концертного оператора.

Більше новин читайте на сайті dizelstudio.com та в офіційних спільнотах «Дизель Студіо» у соціальних мережах.