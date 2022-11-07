Украинские дороги ведут на СТО: как Саша ремонтировал семейную реликвию в премьере «Дизель Шоу» 11 ноября?

Когда все дороги ведут в Рим и только украинские — на станцию техобслуживания. «Дизель Шоу» представит новую мужскую историю на троих, где Егор, Женя и Саша традиционно будут спорить об автомобилях. Крутой внедорожник, современный электрокар или исторический отцовский «пирожок» — кто выедет из СТО победителем? Расскажем первые подробности премьеры 11 ноября в нашем материале.

На украинских СТО, как и в бане, все равны. Кого только не встретишь в очередях: и владельца крутого внедорожника, и современного электрокара, и даже «счастливого» обладателя семейной реликвии, чудом доехавшей до станции техобслуживания! Именно таким является наш Саша, который после неудачных попыток избавиться от наследственного металлолома ещё надеется воскресить свой старенький «Москвич».

— Він ще москву переживе! Крейсер пережив і ту переживе! На ньому дід мій їздив, батя їздив, брат ганяв. Зараз моя черга, — уверенно заявляет герой.

Интересно, что в реальной жизни в семье Саши Бережка тоже была своеобразная реликвия — «Таврия».

— Она была у моего отца где-то с 1992 года по 2008. За этот период он её раз 400 перебирал. Но это была прикольная машина. Если куда-то далеко ехать (километров 200, например), нужно взять с собой полмашины запчастей на всякий случай. Помню, как однажды по молодости «украл» её у папы покататься, а она сломалась. Пришлось признаться в «преступлении» и просить о помощи в ремонте, — вспоминает Саша. — Затем папа продал «Таврию» и купил себе «Сузуки». Были ощущения, словно пересел на космический корабль.

Подобные семейные реликвии были и в семье Егора Крутоголова. А в новом номере он традиционно играет владельца крутого внедорожника «Мерседес», который может преодолеть любые препятствия.

— Зацініть лялю: S-клас, гідравлічна підвіска, шкіряний салон, клімат-контроль, за 8 сєк розганяється до сотні, — хвастается его герой.

О такой машине Егор мечтал и в реальной жизни, чтобы подарить папе вместо отечественных чудес техники.

— У папы две первые машины были «запорожцы», третья — «Славута». Я мечтал купить ему «Мерседес» и в багажнике привезти кувалду. Чтобы он достал её, разбил свою старую машину и поехал на новенькой. С кувалдой мечта не реализовалась, с «Мерседесом» тоже, но «Тойоту» я ему на 70-летие подарил, — рассказал актёр. — Я приехал в Николаев и попросил папу отвезти меня в аэропорт на следующий день. Мол, надо улетать в Киев. Папа улыбнулся, согласился, если я не против «Славуты». Я был против, в этот момент подарил ему ключи от новой машины.

А вот у папы Евгения Гашенко, ещё одного героя из очереди на СТО, не было автомобиля. Раньше семья не могла его приобрести, и первая машина появилась именно у Жени. Однако, он научился водить ещё в подростковом возрасте.

— Меня учил ездить крёстный. У него был синенький 412 «Москвич», и мы с ним ездили по селу. Мне в то время было около 13 лет. Крёстный показал мне, как переключать передачи, а я возил его. Страшно было поворачивать во двор, потому что там были ворота. Я очень боялся их снести и остаться без зеркал, — вспоминает Женя.

В новом номере его герой предпочитает более современные авто — электрокары. И конкретными фактами пытается объяснить свой выбор.

— Без шкідливих вихлопів, дуже економна, стильний дизайн, комп’ютер останнього покоління, до сотні за 3 секунди, — говорит он.

— Лично я считаю, что будущее за электрикой. Мне нравится в таких автомобилях их экологичность. Но пока это всё на начальном этапе. Сейчас такие автомобили скорее для города. С большими расстояниями могут возникнуть проблемы из-за зарядки. Инфраструктура ещё развивается. Возможно, лет через 5 электрокаров будет намного больше на наших дорогах, — рассуждает Евгений. — Лично у меня сейчас «дизель». Я ведь «дизель».

Кто победит в техническом батле авто и чем закончится история на СТО, смотрите уже в эту пятницу, 11 ноября, в премьере «Дизель Шоу». Трансляция нового выпуска начнётся в 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы».

Помните: смотря новые выпуски «Дизель Шоу» и другие продукты студии, вы помогаете нашим защитникам. Каждый просмотр — это донат в Благотворительную организацию «Дизель Фонд» в поддержку Вооружённых сил Украины.

Приближаем победу вместе и беспощадно мочим врагов юмором! Новая порция свежих историй ждёт вас уже 2 и 3 декабря на новых концертах «Дизель Шоу». Ищите билеты прямо сейчас на сайте нашего концертного оператора.

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