Дружину, дітей, папужку та морську свинку — кого «Дизелі» чекають з-за кордону?

Один ледь відірвався від дивану з пивом й тепер шукає найменший привід, аби скоріше повернутися додому. Інший придбав розкішний букет із кількістю троянд, рівнозначній тижням розлуки. А третій нервується через… маленький зоопарк у вагоні. Наші герої та їхні турботи дуже різні, але їх об’єднує вокзал та одна місія — вони чекають своїх дружин із Польщі. Таку життєву історію покаже новий випуск «Дизель Шоу» вже цієї п’ятниці. А ми тим часом розкажемо, на чиє повернення чекають наші «дизелі».

Олександр Бережок виконує одну з головних ролей у новому номері, тому з нього й почнемо. Він не поділяє турботи свого героя, бо його реальна дружина Альона не виїжджала за кордон і тут, в Україні, подарувала йому довгоочікувану донечку.

— Наша родина залишалася й залишається в Україні, але в мене є друзі, дружини яких виїхали за кордон і поки ще не повернулися. Цікаво, що деякі з них влаштовували зустріч у Львові, а потім знову роз’їжджалися по різних країнах, — каже актор.

У номері він чекає героїню Вікторії Булітко. А от сама Віка розповідає про своїх рідних із Запоріжжя.

— Вони приїздили на наші жовтневі концерти, поки в тата була відпустка — він у мене викладач. Я вмовляла їх залишитися в Києві, бо Запоріжжя постійно обстрілюють. Через це неймовірно хвилююся. Але тато не може кинути роботу: він дуже відповідальна людина, — пояснює Віка. — Я щиро вірю, що зовсім скоро всі наші люди повернуться з-за кордону й усі сім’ї будуть разом.

Євген Гашенко, який у номері чекав на повернення дружини, доньки та мінізоопарку із собаки, кота, морської свинки й папуги, і в реальному житті сподівається зустрітися з рідними.

— З дружиною та сином ми були в Україні, а от мої родичі виїхали. Дуже багато вже переїздили: були в Румунії, через Польщу їхали до Франції, зараз планують перебиратися до іншої країни. Ми зідзвонюємося, але дуже хочеться вже побачитися наживо й за довоєнною традицією разом зібратися на шашлики, — ділиться Євген.

По-справжньому поділяють турботи героїв нового номера Дмитро Танкович та Євген Сморігін. Так, Дмитро ще на початку повномасштабного вторгнення вивіз дружину й доньку з пекельної Бучі. Тепер радіє, що може побачити своїх рідних за допомогою відеодзвінків.

— Це дуже складне питання для нас. Коли ми спілкуємося у Viber, моя донька Саша завжди показує великий палець угору й каже, що все клас, — говорить Дмитро.

Родина Євгена Сморігіна навіть створила спільний чат, аби ділитися одне з одним усіма новинами.

— Родина зараз за кордоном. Підтримуємо зв’язок завдяки інтернету. Розмовляємо щодня. У соцмережі в нас є окрема група «Сім’я». У ній ми всі обмінюємося останніми новинами, — каже актор.

Як і Вікторія Булітко віримо, що зовсім скоро всі українські родини знову будуть разом. А чи дочекаються наші герої довгоочікуваної зустрічі, обов’язково дивіться вже цієї п’ятниці о 20:00 на ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали».

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