Розкриваємо таємниці: що робить провідниця VIP-вагона з іноземними лідерами?

Іноді велика політика робиться в маленьких купе VIP-вагонів. От і в «Дизель Шоу» уявили, що відбувається в таких вагонах з іноземними лідерами дорогою до Києва й назад. У прем’єрному випуску 28 жовтня чекайте на появу дуже веселої провідниці, яка влаштовує каверзи своїм елітним пасажирам.

Доїздилася! На допиті в силовиків опинилася провідниця VIP-вагона, яким до України добираються високопосадовці з інших країн. Вона влаштувала їм справжню подорож на виживання із зачиненим туалетами, забитими вікнами, увімкненими на тепло кондиціонерами влітку та іншими «привабливими» пропозиціями від Укрзалізниці.

— Це така мужня й сувора жіночка — щось запланувала, вона це обов’язково зробить. Не важливо, чи хочуть VIP-пасажири до туалету, чи ні. Санітарна зона одна для всіх! — жартує виконавиця головної ролі Юлія Мотрук.

Акторка зізнається: образ «позичила» в Єгора Крутоголова, який раніше грав таких героїв. Але з власного життя згадує чимало колоритних провідниць.

— 12 років гри в КВК і подорожей нашими потягами познайомили мене з різними персонажами. Було таке, що провідниці не пускали в туалет, як у нашій історії «Дизель Шоу». Але ми знали, як домовитися: купити чай та вафельку. Цю особливу перепустку я досі пам’ятаю, — ділиться Мотрук.

Були ситуації, коли погрожували мене висадити з потяга, бо я дуже активна й голосна. Коли сміюся, то це чує весь вагон. Хочу перепросити у всіх, хто колись їхав зі мною та потерпав від мого сміху.

Тепер героїня Юлі умовно відіграється на своїх пасажирах, але через свої витівки опиняється на допиті спецслужб! Їй вдається відповісти на всі закиди й довести, що створювала складнощі для іноземних лідерів з однією метою — збільшити військову й гуманітарну допомогу для рідної України. За словами цього «Мюнхгаузена у спідниці», провідниця і до прискореної заявки в НАТО приклала руку, і безкоштовні «Байрактари» для України вибила і взагалі відіграє неабияку роль у відносинах з іноземними партнерами!

— Там у неї і Макрон у друзях, і Борис Джонсон, і навіть генсек НАТО. Вона знає, кому з лідерів зробити приємно, а кому дати воду без газу, аби не купував газ усупереч санкціям, — розповідає Юлія Мотрук.

Чи зможе колоритна провідниця виправдатися на допиті та зберегти роботу — дізнаєтеся всі подробиці з прем’єри «Дизель Шоу» вже 28 жовтня. Починаємо о 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». Дивіться самі та радьте друзям. Що більше переглядів, то більше донатів до Благодійної організації «Дизель Фонд» на підтримку Збройних сил України.

Чекаємо вас і на нових зимових концертах «Дизель Шоу». Зігріваємо гумором два дні поспіль: 2 та 3 грудня в МЦКМ (Жовтневий палац). Шукайте квитки вже зараз на сайті нашого концертного оператора.

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