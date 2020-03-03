Подарунки на 8 березня: ТОП-5 гаджетів, про які мріє кожна жінка

Гаджети стали невід’ємною частиною життя, оскільки значно його полегшують та урізноманітнюють. І сьогодні жінки цікавляться технічними новинками не менше чоловіків. Тому ми підібрали 5 гаджетів, які мріє отримати в подарунок на 8 березня кожна жінка.
Смартфон, або смарт-годинник
Сьогодні смартфон – це річ першої необхідності, адже завдяки йому ми спілкуємось, розважаємось, навчаємось, а також працюємо. Тому ми впевнені, що на 8 березня будь-яка жінка хотіла б отримати в подарунок крутий смартфон найновішої моделі.
Розумний годинник ще більше полегшує життя, адже з ним можна відправляти повідомлення, телефонувати, розраховуватись в супермаркеті, навіть не дістаючи смартфон із сумки. А ще такий годинник допоможе щодня відслідковувати фізичні показники та повсякденну активність.
Камера моментального друку
Зараз всі зберігають фото на цифрових пристроях і навіть не задумуються, що в будь-який момент дорогі спогади можна втратити через технічну несправність. В такому випадку рекомендуємо подарувати камеру моментального друку. Вона дозволяє робити фото і відразу ж отримувати їх в надрукованому вигляді. Для жінок, що обожнюють фотографуватися та зберігати пам’ятні кадри – це просто ідеальна річ.
Дзеркало для макіяжу з підсвіткою
Запорука ідеального макіяжу – хороше освітлення. А якщо ви подаруєте на 8 березня компактне дзеркало з яскравою світлодіодною підсвіткою – для жінки буденний процес нанесення макіяжу перетвориться в справжню насолоду.
Мультистайлер
Укладка волосся для жінки – це щоденний ритуал. І в моменти, коли потрібно поспішати – хочеться, щоб всі необхідні «інструменти для волосся» завжди були під рукою. Для таких випадків і було створено мультистайлер. Широкий вибір насадок та можливість вирівнювати, гофрувати чи створювати пружні локони завдяки єдиному стайлеру – однозначно робить його одним із найбажаніших подарунків для жінки.
Електронна масажна подушка
В цей подарунок жінка закохається відразу, адже електронна масажна подушка моментально знімає втому після довгого робочого дня, розслабляє м’язи та покращує кровообіг. А цінність такої подушки полягає ще й в тому, що якісний масаж можна отримати не виходячи з дому і навіть просто в машині завдяки зручній ергономічній формі.Також по темі: Як влаштувати ідеальне 8 березня: найкращі поради для чоловіків Гороскоп подарунків на 8 березня Що подарувати на 8 березня: 10 найкращих порад чоловікам