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Головна / Подарунки на 8 березня: ТОП-5 гаджетів, про які мріє кожна жінка / 03.03.2020 17:00
03.03.2020 17:00
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Подарунки на 8 березня: ТОП-5 гаджетів, про які мріє кожна жінка


Гаджети стали невід’ємною частиною життя, оскільки значно його полегшують та урізноманітнюють. І сьогодні жінки цікавляться технічними новинками не менше чоловіків. Тому ми підібрали 5 гаджетів, які мріє отримати в подарунок на 8 березня кожна жінка.

Смартфон, або смарт-годинник

Сьогодні смартфон – це річ першої необхідності, адже завдяки йому ми спілкуємось, розважаємось, навчаємось, а також працюємо. Тому ми впевнені, що на 8 березня будь-яка жінка хотіла б отримати в подарунок крутий смартфон найновішої моделі.

Розумний годинник ще більше полегшує життя, адже з ним можна відправляти повідомлення, телефонувати, розраховуватись в супермаркеті, навіть не дістаючи смартфон із сумки. А ще такий годинник допоможе щодня відслідковувати фізичні показники та повсякденну активність.

Камера моментального друку

Зараз всі зберігають фото на цифрових пристроях і навіть не задумуються, що в будь-який момент дорогі спогади можна втратити через технічну несправність. В такому випадку рекомендуємо подарувати камеру моментального друку. Вона дозволяє робити фото і відразу ж отримувати їх в надрукованому вигляді. Для жінок, що обожнюють фотографуватися та зберігати пам’ятні кадри – це просто ідеальна річ.

Дзеркало для макіяжу з підсвіткою

Запорука ідеального макіяжу – хороше освітлення. А якщо ви подаруєте на 8 березня компактне дзеркало з яскравою світлодіодною підсвіткою – для жінки буденний процес нанесення макіяжу перетвориться в справжню насолоду.

Мультистайлер

Укладка волосся для жінки – це щоденний ритуал. І в моменти, коли потрібно поспішати – хочеться, щоб всі необхідні «інструменти для волосся» завжди були під рукою. Для таких випадків і було створено мультистайлер. Широкий вибір насадок та можливість вирівнювати, гофрувати чи створювати пружні локони завдяки єдиному стайлеру – однозначно робить його одним із найбажаніших подарунків для жінки.

Електронна масажна подушка

В цей подарунок жінка закохається відразу, адже електронна масажна подушка моментально знімає втому після довгого робочого дня, розслабляє м’язи та покращує кровообіг. А цінність такої подушки полягає ще й в тому, що якісний масаж можна отримати не виходячи з дому і навіть просто в машині завдяки зручній ергономічній формі.

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Теги: 8 березня 2020
03.03.2020 17:00



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