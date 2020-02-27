Як влаштувати ідеальне 8 березня: найкращі поради для чоловіків

Кожна жінка мріє про день, коли не потрібно поспішати по справам чи займатися домашніми турботами, а натомість присвятити увесь вільний час собі. А ще краще, коли цей день буде наповнений приємними несподіванками, подарунками та увагою. Коли ж, як не 8 березня здійснювати всі мрії? Дорогі чоловіки, все у ваших руках. Головне почати планувати свято просто зараз. А якщо раптом не вистачає ідей – редакція ICTV.ua вже давно подумала за вас. То ж, як влаштувати ідеальне 8 березня? Читайте найкращі поради далі в матеріалі.

Сніданок, квіти, компліменти

Як день почнеш, так його і проведеш, тому завдання №1: влаштувати ідеальний сніданок!

Прокиньтесь раніше, щоб заварити каву, сходити за солодощами, а ще краще – самостійно приготуйте щось на сніданок. Можна знайти безліч цікавих та простих рецептів сирників, панкейків, млинців чи сендвічів. До цього моменту ваша жінка прокинеться вже задоволеною від того, що нарешті виспалась, а тут ще й смачний і головне – готовий сніданок!

Квіти – обов’язковий елемент 8 березня, а також символ пробудження природи після затяжної зими, тому теж подбайте про них. Можна покласти поруч на ліжку, поки вона ще спить. Чи поставити красивий букет у вазу, як красиве доповнення до вашого сніданку. Або ж подарувати квіти разом з головним подарунком.

Жінки обожнюють компліменти та коли їм зізнаються в почуттях. І не лише 8 березня, а й кожного дня. Отож, не забувайте супроводжувати приємними словами всі підготовлені сюрпризи.

Подарунок

Радимо обирати подарунок залежно від того, чим захоплюється жінка, або про що вона постійно говорить. А ще краще завчасно поцікавтесь про бажання. Якщо ви все одно не знаєте, що вибрати – ми раніше вже пропонували 10 найкращих ідей для подарунків до Міжнародного жіночого дня, а також підготували гороскоп подарунків на 8 березня.

Один подарунок – добре, а коли їх багато – ще краще. Як варіант, можна протягом всього дня поступово дивувати чередою дрібних сюрпризів. Інколи різні креативні дрібнички приносять значно більше радості. Наприклад, солодкий подарунок в красивій упаковці, листівки з компліментами, щось із косметики та красива річ для декору.

Розваги

Спочатку поцікавтесь, як хотілося б жінці провести цей день: по-домашньому чи активно. Якщо перший варіант – святкова вечеря та перегляд її улюбленого фільму. В іншому випадку, все залежить від бюджету та вподобань: концерт, театр, кіно, ресторан, СПА, якщо дозволяє погода – на пікнік. Зважаючи на довгі вихідні з нагоди 8 березня, можна поїхати на екскурсію по цікавим місцям України чи придбати квитки в якусь із найближчих країн Європи та разом відправлятись за новими враженнями.

Звичайно, було б ідеально поєднати всі запропоновані варіанти, але навіть якщо ви виберете щось одне – жінка все одно буде щаслива, адже головне, що ви не забули організувати для неї ідеальне свято!

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Юлія Хомік

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