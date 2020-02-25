Гороскоп подарунків на 8 березня

Якщо при виборі подарунку на 8 березня вам важливо знайти річ, яка б по-справжньому здивувала жінку – радимо звернути увагу на гороскоп подарунків. Адже кожен знак зодіаку має свою специфіку характеру та, відповідно, побажання при отриманні подарунків. Отож, чим дивувати жінок, залежно від знаків зодіаку? Редакція ICTV.ua підготувала цікаві варіанти.

Овен

Серед жінок цього знаку зодіаку досить багато бізнес-леді, тому вони щасливі отримувати подарунки, де можуть відчувати свою першість. Найновіші та найсучасніші ґаджети – ось що їм потрібно! Також для таких працьовитих жінок сміливо шукайте подарунки з натяком на релакс – масаж, СПА, різноманітні засоби для догляду за обличчям та тілом в домашніх умовах.

Телець

Тельці обожнюють якісні, комфортні та функціональні речі, тому краще відразу забудьте про різноманітні сувеніри, картини, фоторамки і тому подібне. Вони обов’язково зрадіють модній сумочці, комплекту білизни, стильним речам для декору квартири, ґаджетам.

Близнюки

Жінки-Близнюки не люблять сидіти на одному місці, завжди раді подорожам і неважливо куди: в сусіднє місто чи взагалі в іншу країну. Тому туристичне спорядження, нові кросівки, путівники, фотоапарат, квитки в омріяну подорож точно вразять її.

Рак

Найчуттєвіші серед знаків – Раки обожнюють все, що пов’язано із сім’єю, комфортом та домашнім затишком. Даруйте їм квіти, вазони, подарункові сертифікати в магазини товарів для дому. Хороша ідея придбати квитки в театр чи кіно для всієї сім’ї, адже атмосфера тепла і турботи для рака – найцінніший подарунок.

Лев

Яскравим Левам – тільки яскравий подарунок! Вони обожнюють брендовий одяг та взуття, дорогоцінні прикраси з гравіюванням, колекційні речі. А ще серед представниць цього знаку багато меломанів. Отож, квиток на концерт чи пластинка її улюбленого гурту стане найкращим подарунком.

Діва

Жінки цього знаку в чомусь схожі із Тельцями, тому краще вибрати в подарунок річ, якою практична Діва буде користуватися щоденно. Сумка, гаманець, засоби для догляду, косметика, манікюрні набори, аксесуари. Також жінки-Діви цінують подарунки ручної роботи.

Терези

Терези – це знак зодіаку, який зрадіє будь-яким подарункам: квітам, солодощам, книзі, листівці з компліментами та приємними побажаннями. Адже для них увага значно цінніша, ніж якась матеріальна річ. Та якщо дійсно хочете здивувати представниць цього знаку – подбайте про красиве оригінальне оформлення та продумайте слова, якими збираєтесь супроводжувати подарунок.

Стрілець

Понад усе жінки-Стрільці не люблять банальні подарунки. Вам доведеться ретельно обміркувати варіанти, які могли б здивувати та вразити її. Радимо наперед поцікавитись побажаннями та захопленнями такої жінки. Вона обов’язково натякне, адже зацікавлена лише в приємних сюрпризах.

Скорпіон

На відміну від Стрільців, Скорпіони навпаки не поспішають розповідати, який подарунок очікують. Тут надія лише на ваш креатив. Проте є кілька безпрограшних варіантів. Оскільки представниці цього знаку завжди активні та непосидючі – сміливо купуйте абонемент в спортивний зал, басейн, на концерт чи екскурсію. Подаруйте їй враження та влаштуйте свято, де б вона не знайшла часу для нудьги.

Козеріг

Козероги обожнюють речі, які підкреслюють їхній високий статус: найсучасніша техніка, брендові речі, дорогі парфуми. Також вони постійно розвиваються та ніколи не припиняють вчитися, тому залежного від того, якою сферою діяльності вона захоплюється чи які навички хотіла б здобути в майбутньому – подаруйте курси, або книги, навчальні посібники.

Водолій

Цьому знаку подобається все нове та екстравагантне. Останні моделі ґаджетів, сумка відомого бренду, одяг найновішої колекції, речі ручної роботи та авторські прикраси – це саме те, чим можна вразити жінку-Водолія.

Риби

Риби гармонійно почуваються у світі краси. Ці жінки завжди красиво виглядають та чудово пахнуть, тому гарантовано зрадіють як засобам декоративної косметики, так і догляду за обличчям та тілом, дорогим парфумам, а ще сертифікатам в СПА чи на масаж. Також хороша ідея подарувати стильний органайзер, який допоможе зібрати докупи всю її косметику.

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Юлія Хомік

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