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Главная / Подарки на 8 марта: ТОП-5 гаджетов, о которых мечтает каждая женщина / 03.03.2020 17:00
03.03.2020 17:00
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Подарки на 8 марта: ТОП-5 гаджетов, о которых мечтает каждая женщина


Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, поскольку значительно ее упрощают и разнообразят. И сегодня женщины интересуются техническими новинками не менее мужчин. Поэтому мы подобрали 5 гаджетов, которые мечтает получить в подарок на 8 марта каждая женщина.

Смартфон или смарт-часы

Сегодня смартфон – это вещь первой необходимости, ведь благодаря ему мы общаемся, развлекаемся, учимся, а также работаем. Поэтому мы уверены, что на 8 марта любая женщина хотела бы получить в подарок крутой смартфон последней модели.

Умные часы еще больше облегчают жизнь, ведь с ними можно отправлять сообщения, звонить, рассчитываться в супермаркете, даже не доставая смартфон из сумки. А еще такие часы помогут ежедневно отслеживать физические показатели и повседневную активность.

Камера моментальной печати

Сейчас все хранят фото на цифровых устройствах и даже не задумываются, что в любой момент дорогие воспоминания можно потерять из-за технической неисправности. В таком случае рекомендуем подарить камеру моментальной печати. Она позволяет делать фото и сразу же получать их в напечатанном виде. Для женщин, которые обожают фотографироваться и хранить памятные кадры – это просто идеальная вещь.

Зеркало для макияжа с подсветкой

Залог идеального макияжа – хорошее освещение. А если вы подарите на 8 марта компактное зеркало с яркой светодиодной подсветкой – для женщины обычный процесс нанесения макияжа превратится в настоящее удовольствие.

Мультистайлер

Укладка волос для женщины – это ежедневный ритуал. И в моменты, когда нужно спешить – хочется, чтобы все необходимые «инструменты для волос» всегда были под рукой. Для таких случаев и был создан мультистайлер. Широкий выбор насадок и возможность выравнивать, гофрировать, создавать упругие локоны благодаря единственному стайлеру – однозначно делает его одним из самых желанных подарков для женщины.

Электронная массажная подушка

В этот подарок женщина влюбится сразу, ведь электронная массажная подушка моментально снимает усталость после долгого рабочего дня, расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. А ценность такой подушки состоит еще и в том, что качественный массаж можно получить не выходя из дома и даже просто в машине благодаря удобной эргономичной форме.

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Теги: 8 марта 2020
03.03.2020 17:00



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