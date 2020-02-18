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Головна / Що подарувати на 8 березня: 10 найкращих порад чоловікам / 18.02.2020 11:11
18.02.2020 11:11
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Що подарувати на 8 березня: 10 найкращих порад чоловікам


Наближається перше весняне свято після затяжної зими – 8 березня. І поки жінки перебувають в стані очікування компліментів та подарунків – чоловіки задаються єдиним питанням: чим цього разу дивувати? Редакція сайту ICTV.ua вирішила прийти на допомогу і пропонує 10 найкращих ідей для подарунків до Міжнародного жіночого дня.

Сеанс краси

Кожна жінка з приходом весни полюбляє змінювати щось в своїй зовнішності. Тому свято 8 березня – це чудова нагода подарувати їй похід в салон краси, сеанс у косметолога чи SPA.

Дзеркало з підсвіткою для макіяжу

Для жінки, яка багато часу приділяє нанесенню макіяжу – таке дзеркало стане не лише приємним, але й корисним подарунком, адже вона зможе зробити якісний та красивий макіяж коли завгодно. Тепер відсутність нормального денного освітлення в похмуру погоду не створюватимуть проблем для такої делікатної справи.

Лайтбокс із фотографією

У будь-якої дівчини є улюблена фотографія, тому вона обов’язково оцінить, якщо ви подаруєте їй лайтбокс – світлову панель з фото. Такий подарунок може стати як креативним настінним світильником, так і стильною прикрасою інтер’єру квартири.

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Ідеальний день

Вам не обов’язково дарувати квиток в Париж, а варто лише детально продумати день із самого ранку і до пізньої ночі. Наприклад, поки кохана не прокинулась – покладіть на постіль букет із квітів, а потім приготуйте улюблений напій та подайте в новій чашці. Візьміть на себе всі домашні обов’язки, аби дівчина могла розслабитись і займатись улюбленими справами. Приготуйте смачну вечерю, після якої подаруйте якусь приємну дрібничку: будь-який елемент декоративної косметики чи аксесуар. Святкова атмосфера – у ваших руках!

Розваги

Як варіант, можна подарувати путівку в дитинство. Сходіть разом в аквапарк, покатайтесь на ковзанах чи на роликах. Повірте, розваги на атракціонах 8 березня не лише здивують вашу обраницю, але й принесуть неймовірну кількість адреналіну та позитивних емоцій.

Органайзер для косметики

У жінки замало косметики не буває, тому в нагоді завжди стане стильний органайзер з безліччю відділень, які допоможуть зібрати всю косметику в одному зручному і дуже красивому місці.

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Професійна фотосесія

Професійній фотосесії зрадіє навіть та дівчина, яка не дуже полюбляє фотографуватись. Такий подарунок дасть можливість їй відчути себе моделлю, цікаво та весело провести час, а також отримати чудові фотографії.

Ґаджети

Сьогодні, ґаджети – це невід’ємна частина життя будь-якої людини. Звісно ж, це не дешеве задоволення, але якщо ви все-таки наважились, то рекомендуємо звернути увагу на електронну книгу, мобільний телефон чи фітнес-браслет. Та краще задовго до свята дізнатись вподобання дівчини.

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Квиток в теплу країну

Кожна жінка мріє втекти подалі від лютневих морозів до сонця та моря. 8 березня – це ідеальна нагода втілити мрію в реальність. Необхідно лише встигнути придбати тур за вигідною ціною і незабутній подарунок від Вас гарантовано!

Ювелірна прикраса

Одним із найкращих подарунків на 8 березня традиційно вважається ювелірна прикраса, оскільки вона символізує комплімент красі та чарівності жінки. Обов’язково підберіть під неї стильну упаковку та подаруйте разом з ароматним букетом весняних квітів.

 

Юлія Хомік

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Теги: 8 березня, Корисні поради, Юлія Хомік
18.02.2020 11:11



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