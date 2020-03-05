Гід по квітам: який букет подарувати на 8 березня

Квіти – невід’ємний атрибут жіночого свята, тому важливо серйозно підійти до вибору букету. А якщо добре знати символіку квітів – ними можна продемонструвати найрізноманітніші почуття та навіть зашифрувати якесь особливе послання для жінки.

Як зібрати ідеальний букет на 8 березня – читайте гід по квітам, який підготувала для вас редакція ICTV.ua.

Троянди

Білі троянди символізують невинність та вірність, підходять для наречених та молодих дівчат. Якщо їх поєднати з рожевими чи червоними трояндами – такий букет натякне на романтичні почуття.

Червоні троянди – це пристрасть та справжнє кохання. Змішані букети із червоних та білих троянд зазвичай дарують дружинам, адже означають спорідненість душ.

Рожеві троянди символізують романтику, тому прийнято їх дарувати на початку стосунків.

Бордові – це знак поваги, тому краще дарувати їх жінкам в поважному віці.

Жовті троянди – символізують сонце та несуть в собі щастя, радість та посмішку.

Тюльпани

Найчастіше на 8 березня дарують тюльпани, оскільки вони якнайкраще символізують пробудження після затяжної зими.

Червоні тюльпани – чудова нагода зізнатися в коханні.

Рожеві дарують подругам, сестрі, коханій.

Білі – приносять щастя в коханні.

Всім відомо, що жовті тюльпани не дарують коханим, проте вони чудово підійдуть для друзів чи колег, адже символізують повагу та дружбу.

Темно-червоні чи бордові обов’язково сподобаються серйозній жінці.

Фіолетові тюльпани дарують на знак прив’язаності та душевного тепла.

Ще краще виглядають букети з тюльпанів, в яких поєднані різні кольори. Так, красивою та яскравою комбінацією стануть фіолетові з жовтим чи білим, або ж червоні з жовтими квітами.

Іриси

Іриси – це досить милий та небанальний варіант подарунку на 8 березня. Це символ надії та довіри, мудрості та безкінечної молодості. Іриси чудово гармонізують простір, де збирається вся родина. Тому сміливо даруйте ці милі квіти нареченій, мамі та бабусі.

Іриси найпопулярніші в білому та фіолетовому кольорах і надзвичайно красиво виглядає, якщо вони поєднуються в одному букеті.

Орхідеї

Орхідея, як символ краси, витонченості та аристократизму останнім часом увійшла в число найпопулярніших квітів на 8 березня. Вона може бути найрізноманітніших видів та відтінків: біла, рожева, бордова, помаранчева, фіолетова, зелена, синя, коричнева. Така широка палітра кольорів дозволяє вибрати в подарунок жінці на 8 березня не звичайний рожевий чи червоний букет, а по-справжньому креативні квіти.

Якщо рожеві орхідеї, то даруйте сестрі, дівчині, дружині, адже вони є символом грації та жіночності.

Сині і фіолетові асоціюються з владою, тому їх часто дарують вчителям, викладачам, керівникам.

Жовті та помаранчеві – це життєва енергія, доброзичливість, ентузіазм. Такі квіти стануть хорошим подарунком для подруг та колег.

Хризантеми

Ще один вид популярних квітів на 8 березня – хризантеми. Вони не лише вражають різноманіттям відтінків, а є доволі бюджетним букетом, який до того ж, довго зберігає свіжість.

Традиційними вважають білі, жовті, рожеві та червоні хризантеми.

Білі – дарують на знак кохання, вірності, відданості.

Класичні жовті сорти уособлюють довголіття, мудрість, велич та внутрішню силу. Їх прийнято дарувати близьким знайомим та друзям.

Хризантеми червоних відтінків дарують тоді, коли хочуть повідомити про прив’язаність до людини та палкі почуття, а рожеві, як символ ніжних почуттів підходять молодим дівчатам та нареченим.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.