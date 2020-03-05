Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Главная / Гид по цветам: какой букет подарить на 8 марта / 05.03.2020 16:27
05.03.2020 16:27
Поделиться

Гид по цветам: какой букет подарить на 8 марта


Цветы – неотъемлемый атрибут женского праздника, поэтому важно серьезно подойти к выбору букета. А если хорошо знать символику цветов – ими можно продемонстрировать самые разнообразные чувства и даже зашифровать какое-то особое послание для женщины.

Как собрать идеальный букет на 8 марта – читайте гид по цветам, который подготовила для вас редакция ICTV.ua.

Розы

Белые розы символизируют невинность и верность, подходят для невест и молодых девушек. Если их совместить с розовыми или красными розами – такой букет намекнет на романтические чувства.

Красные розы – это страсть и любовь. Смешанные букеты из красных и белых роз обычно дарят супругам, ведь означают родство душ.

Розовые розы символизируют романтику, поэтому принято их дарить в начале отношений.

Бордовые – это знак уважения, поэтому лучше дарить их женщинам в почтенном возрасте.

Желтые символизируют солнце и несут в себе счастье, радость и улыбку.

Тюльпаны

Чаще всего на 8 марта дарят тюльпаны, поскольку они символизируют пробуждение после затяжной зимы.

Красные тюльпаны – прекрасная возможность признаться в любви.

Розовые дарят подругам, сестре, любимой.

Белые – приносят счастье в любви.

Всем известно, что желтые тюльпаны не дарят любимым, однако они прекрасно подойдут для друзей или коллег, ведь символизируют уважение и дружбу.

Темно-красные или бордовые обязательно понравятся серьезной женщине.

Фиолетовые тюльпаны дарят в знак привязанности и душевного тепла.

Еще лучше смотрятся букеты из тюльпанов, в которых совмещены разные цвета. Так, красивой и яркой комбинацией станут фиолетовые с желтым или белым, или красные с желтыми цветами.

Ирисы

Ирисы – это довольно милый и небанальный вариант подарка на 8 марта. Это символ надежды и доверия, мудрости и бесконечной молодости. Ирисы прекрасно гармонизируют пространство, где собирается вся семья. Поэтому смело дарите эти милые цветы невесте, маме и бабушке.

Ирисы популярные в белом и фиолетовом цветах и ​​очень красиво выглядит, если они сочетаются в одном букете.

Орхидеи

Орхидея, как символ красоты, изящества и аристократизма в последнее время вошла в число самых популярных цветов на 8 марта. Она может быть самых разнообразных видов и оттенков: белая, розовая, бордовая, оранжевая, фиолетовая, зеленая, синяя, коричневая. Такая широкая палитра цветов позволяет выбрать в подарок женщине на 8 марта не обычный розовый или красный букет, а по-настоящему креативные цветы.

Если розовые орхидеи, то дарите сестре, девушке, жене, ведь они являются символом грации и женственности.

Синие и фиолетовые ассоциируются с властью, поэтому их часто дарят учителям, преподавателям, руководителям.

Желтые и оранжевые – это жизненная энергия, доброжелательность, интерес. Такие цветы станут хорошим подарком для подруг и коллег.

Хризантемы

Еще один вид популярных цветов на 8 марта – хризантемы. Они не только поражают многообразием оттенков, а являются довольно бюджетным букетом, который к тому же, долго сохраняет свежесть.

Традиционными считают белые, желтые, розовые и красные хризантемы.

Белые – дарят в знак любви, верности, преданности.

Классические желтые сорта олицетворяют долголетие, мудрость, величие и внутреннюю силу. Их принято дарить близким знакомым и друзьям.

Хризантемы красных оттенков дарят тогда, когда хотят сообщить о привязанности к человеку и пылких чувствах, а розовые, как символ нежных чувств подходят молодым девушкам и невестам.

Также по теме: Подарки на 8 марта: ТОП-5 гаджетов, о которых мечтает каждая женщина Как устроить идеальное 8 марта: лучшие советы для мужчин Гороскоп подарков на 8 марта

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: 8 марта 2020
05.03.2020 16:27



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати