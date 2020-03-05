Гид по цветам: какой букет подарить на 8 марта

Цветы – неотъемлемый атрибут женского праздника, поэтому важно серьезно подойти к выбору букета. А если хорошо знать символику цветов – ими можно продемонстрировать самые разнообразные чувства и даже зашифровать какое-то особое послание для женщины.

Как собрать идеальный букет на 8 марта – читайте гид по цветам, который подготовила для вас редакция ICTV.ua.

Розы

Белые розы символизируют невинность и верность, подходят для невест и молодых девушек. Если их совместить с розовыми или красными розами – такой букет намекнет на романтические чувства.

Красные розы – это страсть и любовь. Смешанные букеты из красных и белых роз обычно дарят супругам, ведь означают родство душ.

Розовые розы символизируют романтику, поэтому принято их дарить в начале отношений.

Бордовые – это знак уважения, поэтому лучше дарить их женщинам в почтенном возрасте.

Желтые символизируют солнце и несут в себе счастье, радость и улыбку.

Тюльпаны

Чаще всего на 8 марта дарят тюльпаны, поскольку они символизируют пробуждение после затяжной зимы.

Красные тюльпаны – прекрасная возможность признаться в любви.

Розовые дарят подругам, сестре, любимой.

Белые – приносят счастье в любви.

Всем известно, что желтые тюльпаны не дарят любимым, однако они прекрасно подойдут для друзей или коллег, ведь символизируют уважение и дружбу.

Темно-красные или бордовые обязательно понравятся серьезной женщине.

Фиолетовые тюльпаны дарят в знак привязанности и душевного тепла.

Еще лучше смотрятся букеты из тюльпанов, в которых совмещены разные цвета. Так, красивой и яркой комбинацией станут фиолетовые с желтым или белым, или красные с желтыми цветами.

Ирисы

Ирисы – это довольно милый и небанальный вариант подарка на 8 марта. Это символ надежды и доверия, мудрости и бесконечной молодости. Ирисы прекрасно гармонизируют пространство, где собирается вся семья. Поэтому смело дарите эти милые цветы невесте, маме и бабушке.

Ирисы популярные в белом и фиолетовом цветах и ​​очень красиво выглядит, если они сочетаются в одном букете.

Орхидеи

Орхидея, как символ красоты, изящества и аристократизма в последнее время вошла в число самых популярных цветов на 8 марта. Она может быть самых разнообразных видов и оттенков: белая, розовая, бордовая, оранжевая, фиолетовая, зеленая, синяя, коричневая. Такая широкая палитра цветов позволяет выбрать в подарок женщине на 8 марта не обычный розовый или красный букет, а по-настоящему креативные цветы.

Если розовые орхидеи, то дарите сестре, девушке, жене, ведь они являются символом грации и женственности.

Синие и фиолетовые ассоциируются с властью, поэтому их часто дарят учителям, преподавателям, руководителям.

Желтые и оранжевые – это жизненная энергия, доброжелательность, интерес. Такие цветы станут хорошим подарком для подруг и коллег.

Хризантемы

Еще один вид популярных цветов на 8 марта – хризантемы. Они не только поражают многообразием оттенков, а являются довольно бюджетным букетом, который к тому же, долго сохраняет свежесть.

Традиционными считают белые, желтые, розовые и красные хризантемы.

Белые – дарят в знак любви, верности, преданности.

Классические желтые сорта олицетворяют долголетие, мудрость, величие и внутреннюю силу. Их принято дарить близким знакомым и друзьям.

Хризантемы красных оттенков дарят тогда, когда хотят сообщить о привязанности к человеку и пылких чувствах, а розовые, как символ нежных чувств подходят молодым девушкам и невестам.

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