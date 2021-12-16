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Video: Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021: Украинский корабль, российская истерика и учения оккупантов вблизи Бердянска Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? Поговорим, так сказать, о глобальной политике, ведь после встречи Путина и Байдена пропагандистам в Кремле спустили как нам кажется весьма забавные темники. Ведь если хотя бы несколько дней послушать что говорят на федеральных каналах,  то с удивлением можно узнать, что царь-батюшка настолько разорвал Президента США, что Америка вот-вот введет санкции против Украины. В Германии на уровне главы МИД усомнились в необходимости запуска Северного потока. И прямо связали вопрос сертификации с ситуацией в Украине, тем самым, по сути усадив Кремль на шпагат, когда придется выбирать - либо друзья-олигархи и космические денежки, либо попытки шантажировать Украину армией. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Украинский корабль, российская истерика и учения оккупантов вблизи Бердянска

Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море?

Поговорим, так сказать, о глобальной политике, ведь после встречи Путина и Байдена пропагандистам в Кремле спустили как нам кажется весьма забавные темники.

Ведь если хотя бы несколько дней послушать что говорят на федеральных каналах,  то с удивлением можно узнать, что царь-батюшка настолько разорвал Президента США, что Америка вот-вот введет санкции против Украины.

В Германии на уровне главы МИД усомнились в необходимости запуска Северного потока. И прямо связали вопрос сертификации с ситуацией в Украине, тем самым, по сути усадив Кремль на шпагат, когда придется выбирать — либо друзья-олигархи и космические денежки, либо попытки шантажировать Украину армией.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV / 16.12.2021 21:10
16.12.2021 21:10

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