Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Украинский корабль, российская истерика и учения оккупантов вблизи Бердянска

Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море?

Поговорим, так сказать, о глобальной политике, ведь после встречи Путина и Байдена пропагандистам в Кремле спустили как нам кажется весьма забавные темники.

Ведь если хотя бы несколько дней послушать что говорят на федеральных каналах, то с удивлением можно узнать, что царь-батюшка настолько разорвал Президента США, что Америка вот-вот введет санкции против Украины.

В Германии на уровне главы МИД усомнились в необходимости запуска Северного потока. И прямо связали вопрос сертификации с ситуацией в Украине, тем самым, по сути усадив Кремль на шпагат, когда придется выбирать — либо друзья-олигархи и космические денежки, либо попытки шантажировать Украину армией.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

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