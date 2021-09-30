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Video: Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021: Нельзя даже вспоминать. Почему в ОРДЛО хотят судить за желание вернуться в Украину? В ОРДЛО предлагают законодательно запретить людям вспоминать хорошую беспроблемную жизнь в Украине до войны. Мол, достали местные своим нытьем. Они думают не над тем, чтобы как-то улучшить жизнь оболваненных обитателей гетто, а о том, как бы запретить им вспоминать хорошее при Украине. И вот посмотрите, если они этот закон примут,  число доносиков будет на уровне совка. «Сидоров вспоминал как зарплату всегда платили», Иванов заполненную Донбасс-арену, Петров десятки банков и улицу Артема в брендовых магазинах. Прошу принять меры и срочно посадить всех предателей Родины, ну а мы пока в очередь за гуманитаркой пойдем. Может и там любители укров найдутся». – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Нельзя даже вспоминать. Почему в ОРДЛО хотят судить за желание вернуться в Украину?

В ОРДЛО предлагают законодательно запретить людям вспоминать хорошую беспроблемную жизнь в Украине до войны.

Мол, достали местные своим нытьем.

Они думают не над тем, чтобы как-то улучшить жизнь оболваненных обитателей гетто, а о том, как бы запретить им вспоминать хорошее при Украине.

И вот посмотрите, если они этот закон примут,  число доносиков будет на уровне совка. «Сидоров вспоминал как зарплату всегда платили», Иванов заполненную Донбасс-арену, Петров десятки банков и улицу Артема в брендовых магазинах.

Прошу принять меры и срочно посадить всех предателей Родины, ну а мы пока в очередь за гуманитаркой пойдем. Может и там любители укров найдутся».

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV / 30.09.2021 21:02
30.09.2021 21:02

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