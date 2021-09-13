Прихована небезпека — выпуск 3 — 13.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Прихована небезпека от 13.09.2021:

Реальные схемы автокидал, которые они отрабатывают на нас. Откровенное интервью автокидалы о секретах своей работы. Случайное видео, где нам удалось отснять кидал во время своей работы

Дети-зомболайкеры. На что готовы подростки ради славы в интернете. Что о детских забавах в сети знают их родители.

Теракт ради лайков. Почему все чаще в Украине падают дома. Кто виноват в разрушении стен. Как уберечься под завалами.

— подробности в новом выпуске программы Прихована небезпека от 13.09.2021

Поразительные факты, долгое время замалчивались.

Опасность, о которой мы даже не подозревали — подстерегает нас на каждом шагу.

Как уберечь жизнь и здоровье своей семьи?

Вся правда в журналистских расследованиях Алексея Душки на ICTV.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20!