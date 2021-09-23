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Video: Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021: Заминированные девушки и Иисус коммунист. Свежие маразмы кремлевской пропаганды Вообще количество лютого треша в России во время выборов и после них выросло реально в разы. Но логика никогда не была сильной стороной ура-патриотов. Чудаки просто отлично понимают что может понравиться электорату и балаболят это не задумываясь. Вот погодите… еще чуток и вскоре окажется, что помимо Иисуса еще и Путин коммунист.  Тем более, что при виде кортежа Российского президента, чиновники молятся не хуже, чем Иисусу – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Заминированные девушки и Иисус коммунист. Свежие маразмы кремлевской пропаганды

Вообще количество лютого треша в России во время выборов и после них выросло реально в разы.

Но логика никогда не была сильной стороной ура-патриотов. Чудаки просто отлично понимают что может понравиться электорату и балаболят это не задумываясь.

Вот погодите… еще чуток и вскоре окажется, что помимо Иисуса еще и Путин коммунист.  Тем более, что при виде кортежа Российского президента, чиновники молятся не хуже, чем Иисусу

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV / 23.09.2021 20:53
23.09.2021 20:53

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