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Video: Голод, хаос и драка за российские паспорта. Новые маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021: Очередной позор боевиков. Как кремлевские марионетки Стирол с украинской продукцией открывали ПОЗОР боевиков - как марионетки открывали Стирол с украинской продукцией Европа и США вскоре откажутся от поддержки НЕНЬКИ? МЕЧТЫ боевиков о развале Украины одни и те же Боже, Божечки! Зрада то какая. Укры хотели Донбасс задушить, а ребята вон спустя 8 лет даже Стирол запустили. Хм… Вот только справедливости ради нужно сказать, что они его еще при Сане Захарченко запустили. Но, как говорится, запустить запущенное никогда не поздно. Тем более цели-то у завода ого-го. Вот думаете, чем теперь займется некогда один из крупнейших химических гигантов Европы? Может фармацевтика или дорогущие сейчас аммиачные удобрения?  Да как бы не так. На такое сейчас возможностей нет.  Да и задача другая. Сейчас же в русском мире импортозамещение в тренде. А духовные ополченцы при этом водочку не пойми из каких стаканчиков пьют. Ужас какой! Непорядок! Решил мордастый Че Пушила с министрами и…. некогда крупнейший хим завод Европы теперь занят выпуском  пластиковых стаканчиков. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Голод, хаос и драка за российские паспорта. Новые маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021:

Очередной позор боевиков. Как кремлевские марионетки Стирол с украинской продукцией открывали

ПОЗОР боевиков — как марионетки открывали Стирол с украинской продукцией

Европа и США вскоре откажутся от поддержки НЕНЬКИ? МЕЧТЫ боевиков о развале Украины одни и те же

Боже, Божечки! Зрада то какая. Укры хотели Донбасс задушить, а ребята вон спустя 8 лет даже Стирол запустили.

Хм… Вот только справедливости ради нужно сказать, что они его еще при Сане Захарченко запустили.

Но, как говорится, запустить запущенное никогда не поздно. Тем более цели-то у завода ого-го.

Вот думаете, чем теперь займется некогда один из крупнейших химических гигантов Европы? Может фармацевтика или дорогущие сейчас аммиачные удобрения?  Да как бы не так. На такое сейчас возможностей нет.  Да и задача другая.

Сейчас же в русском мире импортозамещение в тренде.

А духовные ополченцы при этом водочку не пойми из каких стаканчиков пьют. Ужас какой! Непорядок! Решил мордастый Че Пушила с министрами и…. некогда крупнейший хим завод Европы теперь занят выпуском  пластиковых стаканчиков.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Голод, хаос и драка за российские паспорта. Новые маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV / 25.11.2021 21:03
25.11.2021 21:03

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