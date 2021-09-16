seach
ICTV - Разом краще

Video: Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021: Как живут жены и любовницы звезд русской весны - гламур, интриги и низкая социальная ответственность. Гламур, интриги и низкая социальная ответственность Как живут жены и любовницы звезд русской весны ОРДЛО – регион контрастов. Кому в Якутию на заработки или в Седово по пропуску, а кому и в Дубаи на оттопырку. Лакшери жизнь доци МММщика Пушилы на фоне нищего Донбасса за последнюю неделю обсудили все кому не лень. Но лично для нас эта история открыла реальный портал в ад. Нет, мы и раньше были в курсе, что пока на заводах оккупированного Донбасса раздают перловку и паштеты Дочки, жены и любовницы недо депутатов и прости Господи мыныстров, сорят баблом на новые машины и брендовую одежду. Достаточно просто вспомнить, как преобразилась после бегства из Славянска Лена Коленкина, жена покойного Моторылы – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Как живут жены и любовницы звезд русской весны — гламур, интриги и низкая социальная ответственность.

Гламур, интриги и низкая социальная ответственность

Как живут жены и любовницы звезд русской весны

ОРДЛО – регион контрастов.

Кому в Якутию на заработки или в Седово по пропуску, а кому и в Дубаи на оттопырку. Лакшери жизнь доци МММщика Пушилы на фоне нищего Донбасса за последнюю неделю обсудили все кому не лень.

Но лично для нас эта история открыла реальный портал в ад.

Нет, мы и раньше были в курсе, что пока на заводах оккупированного Донбасса раздают перловку и паштеты Дочки, жены и любовницы недо депутатов и прости Господи мыныстров, сорят баблом на новые машины и брендовую одежду.

Достаточно просто вспомнить, как преобразилась после бегства из Славянска Лена Коленкина, жена покойного Моторылы

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV / 16.09.2021 20:43
16.09.2021 20:43

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь