Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Как живут жены и любовницы звезд русской весны — гламур, интриги и низкая социальная ответственность.

Гламур, интриги и низкая социальная ответственность

Как живут жены и любовницы звезд русской весны

ОРДЛО – регион контрастов.

Кому в Якутию на заработки или в Седово по пропуску, а кому и в Дубаи на оттопырку. Лакшери жизнь доци МММщика Пушилы на фоне нищего Донбасса за последнюю неделю обсудили все кому не лень.

Но лично для нас эта история открыла реальный портал в ад.

Нет, мы и раньше были в курсе, что пока на заводах оккупированного Донбасса раздают перловку и паштеты Дочки, жены и любовницы недо депутатов и прости Господи мыныстров, сорят баблом на новые машины и брендовую одежду.

Достаточно просто вспомнить, как преобразилась после бегства из Славянска Лена Коленкина, жена покойного Моторылы

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

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