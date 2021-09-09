Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Трагедия в Иловайске — когда договор с Россией не стоит и рваного рубля — Антизомби на ICTV

Отборная наркомания из Беларуси — полное безумие в эфире — Антизомби на ICTV

У Украины могли быть реальные проблемы, если бы Россия сделала из ОРДЛО конфетку. НО НЕТ — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Почему Москва выгоняет ОБСЕ с российско-украинской границы?

Конец Минска и новая фаза войны. Кремлю не нужны лишние глаза

Как Кремль поставил жирный крест на всех минских соглашениях

Российско-украинская граница в пунктах пропуска Гуково и Донецк останется без наблюдения ОБСЕ. Россия отказалась продлевать наблюдателям мандат

То, что Москва решила убрать международных наблюдателей от неподконтрольной Киеву части российско-украинской границы это безусловно событие недели.

Убрав ОБСЕ от границы, Россия избавляется от, по сути, единственной силы, способной фиксировать незаконные пересечения техники.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/