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Video: Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021: Почему Москва выгоняет ОБСЕ с российско-украинской границы? Конец Минска и новая фаза войны. Кремлю не нужны лишние глаза Как Кремль поставил жирный крест на всех минских соглашениях Российско-украинская граница в пунктах пропуска Гуково и Донецк останется без наблюдения ОБСЕ. Россия отказалась продлевать наблюдателям мандат То, что Москва решила убрать международных наблюдателей от неподконтрольной Киеву части российско-украинской границы это безусловно событие недели. Убрав ОБСЕ от границы, Россия избавляется от, по сути, единственной силы, способной фиксировать незаконные пересечения техники. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Почему Москва выгоняет ОБСЕ с российско-украинской границы?

Конец Минска и новая фаза войны. Кремлю не нужны лишние глаза

Как Кремль поставил жирный крест на всех минских соглашениях

Российско-украинская граница в пунктах пропуска Гуково и Донецк останется без наблюдения ОБСЕ. Россия отказалась продлевать наблюдателям мандат

То, что Москва решила убрать международных наблюдателей от неподконтрольной Киеву части российско-украинской границы это безусловно событие недели.

Убрав ОБСЕ от границы, Россия избавляется от, по сути, единственной силы, способной фиксировать незаконные пересечения техники.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 09.09.2021 20:00
09.09.2021 20:00

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