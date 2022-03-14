Як врятуватись під час обстрілів житлових кварталів

Розповідаємо у матеріалі про базові правила від Центру стратегічних комунікацій, які допоможуть урятуватися під час обстрілів житлових кварталів.

Напевно, за 19 днів війни не залишилося жодного українця, який би не чув звуків вибухів, стрілянини або повітряних сирен. Незважаючи на те, що більшість із нас уже встигла набути знання про те, як поводитися в такі моменти, ворог все ще не відступив. Він програє, а тому став ще небезпечнішим, втративши всяку честь і гідність. Саме тому варто завжди бути на сторожі. Ми зібрали для вас добірку правил, як поводитися під час обстрілів російськими окупантами житлових кварталів.

Сирена

При довгому безперервному сигналі сирени потрібно негайно вирушати в укриття. Оскільки ракети та снаряди летять із дуже високою швидкістю, часу для того, щоб сховатися, залишається дуже мало. Так що з першого моменту, як ви почули виття сирен, у вас є 5-10 хвилин для того, щоб встигнути добігти до найближчого укриття.

Для кого особливо важливо залишити свою квартиру? Для тих, хто живе на високих поверхах, тому що це ідеальна мішень для влучення ракет. Перші три поверхи також можуть бути небезпечними під час артилерійських обстрілів, на них існує небезпека потрапити під кулі або зловити уламки при вуличних боях.

Крім довгого сигналу «Повітряна загроза», сирени іноді також звучать уривчасто, що означає сигнал «Увага всім». Якщо ви почули такий вид, потрібно включити інформаційні канали або радіо, щоб прослухати подальші рекомендації до дій.

Відключення комунікацій

Після того, як ви почули звук сирен, вам крім того, що вдягнутися і взяти все найнеобхідніше, потрібно також подбати про відключення комунікацій у будинку. Потрібно перекрити газову трубу та воду, відключити електропостачання у щитку. Якщо ви живете в будинку з піччю, необхідно загасити вогонь у ній, а якщо ви опалюєте будинок за допомогою газового балона, його потрібно від’єднати, спустити тиск і залишити в безпечному місці в положенні лежачи.

Де ховатися у квартирі?

Не завжди і не у всіх людей є можливість кілька разів на день спускатися в підвал свого багатоквартирного будинку або бігати в сусідні помешкання в пошуках укриття. Також за 19 днів війни багатьом людям просто набридло бігати туди-сюди, почуй вони звуки сирен.

Найбезпечнішими місцями у квартирі є:

Простір за двома глухими стінами. У такому разі перша стіна бере на себе основний удар, а друга захищає від уламків.

Ванна кімната, якщо немає газового котла.

При цьому важливо обов’язково зняти з петель будь-які скляні поверхні, покласти їх на підлогу і накрити цупкою тканиною або ковдрою, а також щільно закрити вікна, не залишаючи відкритими для провітрювання. Також багато людей зараз обклеюють скло у вікнах клейкою стрічкою або скотчем, щоб у разі розбивання осколки не розлетілися по всьому приміщенню.

Що брати в укриття?

Запас сухої та поживної їжі мінімум на дві доби.

Просту негазовану воду з розрахунком по 3 літри на особу.

Альтернативні засоби зв’язку (крім мобільного телефону), наприклад, рацію, радіоприймач на батарейках та батарейки до них. Павербанк та шнур для телефону.

Ліхтарик.

Свисток (підійде будь-який – навіть дитячий), щоб у разі обвалів була можливість подати сигнал.

Також нещодавно ми розповідали про те, як можна, а як не можна поводитись у бомбосховищах. А ще говорили про те, як уберегти себе від переохолодження у бомбосховищах.

Бережіть себе. Ми обов’язково переможемо. Все буде Україна!

Джерело: державний Центр стратегічних комунікацій

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