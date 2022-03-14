Как спастись во время обстрелов жилых кварталов

Рассказываем в материале о базовых правилах от Центра стратегических коммуникаций, которые помогут спастись во время обстрелов жилых кварталов.

Наверное за 19 дней войны не осталось ни одного украинца, который бы не слышал звуков взрывов, стрельбы или воздушных сирен. Несмотря на то, что большинство из нас уже успели приобрести знания о том, как вести себя в такие моменты, враг все еще не отступил. Он проигрывает, а потому стал еще опаснее, потеряв всякие честь и достоинство. Именно поэтому стоит всегда быть на чеку. Мы собрали для вас сводку правил, как вести себя во время обстрелов российскими оккупантами жилых кварталов.

Сирена

При длинном непрерывном сигнале сирены нужно немедленно отправляться в укрытие. Поскольку ракеты и снаряды летят с очень высокой скоростью, времени для того, чтобы спрятаться остается очень мало. Так что с первого момента, как вы услышали вой сирен, у вас есть 5-10 минут для того, чтобы успеть добежать до ближайшего укрытия.

Для кого особенно важно покинуть свою квартиру? Для тех, кто живет на высоких этажах, так как это идеальная мишень для попадания ракет. Первых три этажа также могут быть небезопасными во время артиллерийских обстрелов, на них существует опасность попасть под пули или словить осколки при уличных боях.

Кроме длинного сигнала «Воздушная угроза», сирены иногда также звучат прерывчато, что означает сигнал «Внимание всем». Если вы услышали такой вид, вам нужно включить информационные каналы или радио, чтобы прослушать дальнейшие рекомендации к действиям.

Отключение коммуникаций

После того, как вы услышали звук сирен, вам кроме того, что одеться и взять все самое необходимое, нужно также позаботиться об отключении коммуникаций в доме. Нужно перекрыть газовую трубу и воду, отключить электроснабжение в щитке. Если вы живете в доме с печью, необходимо затушить огонь в ней, а если вы отапливаете дом при помощи газового баллона, его нужно отсоединить, спустить давление и оставить в безопасном месте в положении «лежа».

Где прятаться в квартире?

Не всегда и не у всех людей есть возможность по несколько раз в день спускаться в подвал своего многоквартирного дома или бегать в соседние дома в поисках укрытия. Также за 19 дней войны многие людям просто надоело бегать туда-сюда, услышь они звуки сирен.

Самыми безопасными местами в квартире являются:

Пространства за двумя глухими стенами. В таком случае первая стена берет на себя основной удар, а вторая защищает от осколков.

Ванная комната, если в ней нет газового котла.

При этом важно обязательно снять с петель любые стеклянные поверхности, положить их на пол и накрыть крепкой тканью или одеялом, а также плотно закрыть окна, не оставляя приоткрытыми для проветривания. Также многие люди сейчас обклеивают стекло в окнах клейкой лентой или скотчем, чтобы в случае разбивания, осколки не разлетелись по всему помещению.

Что брать в укрытие?

Запас сухой и питательной еды минимум на двое суток.

Простую негазированную воду с расчетом по 3 литра на человека.

Альтернативные средства связи (кроме мобильного телефона), например, рацию, радиоприемник на батарейках — и батарейки к ним. Павербанк и шнур для телефона.

Фонарик.

Свисток (подойдет любой — даже детский), для того, чтобы в случае обвалов была возможность подать сигнал.

Также недавно мы рассказывали о том, как можно, а как нельзя вести себя в бомбоубежищах. А еще говорили о том, как уберечь себя от переохлаждения в бомбоубежищах.

Берегите себя. Мы обязательно победим. Все буде Україна!

Источник: Центр стратегических коммуникаций

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