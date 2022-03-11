Как уберечься от переохлаждения в укрытии: советы для тех, кто застрял в бомбоубежище

Мы подготовили материал, в котором рассказываем, что делать, дабы уберечь организм от гипотермии, если вам приходится много времени проводить в холодных укрытиях.

Уже третью неделю жители Украины вынуждены проводить значимую часть суток в подвалах, метро или других укрытиях, пережидая ракетные удары российских оккупантов. Многим приходится проводить в таких местах по несколько дней. При всем этом, такие места зачастую не отапливаются, а огонь разводить в них нельзя, ведь они плохо проветриваемые. Кстати, что еще нельзя делать в укрытиях мы рассказали в нашем другом материале. Давайте сегодня разберемся, какие действия можно предпринять, чтобы уберечь свой организм от переохлаждения и не заболеть после посещения бомбоубежища.

Одежда

При выборе одежды для похода в укрытие стоит отдавать предпочтение вещам из натуральных материалов. Также стоит следовать правилу многослойности. Пока вы будете спускаться по лестнице в укрытие, вы можете вспотеть, поэтому вам должно быть что снять по началу. Дальше, сидя в промозглом подвале, вам точно захочется снова одеться, а значит на вас должно быть минимум три слоя вещей.

Первый слов — нижнее белье, колготки, носки и термобелье (подштаники и гольф из тонкой ткани).

Второй слой — штаны (позаботьтесь, чтобы они были не только теплыми, но и удобными), свитер, худи, кофта на молнии.

Третий слой — куртка, шапка, рукавицы, шарф.

Верхний слой вы сможете раскрыть или даже снять по началу. Помните, если вам жарко — лучше снять часть вещей, а затем добавить их обратно, когда почувствуете, что стало прохладнее. Таким образом организм не будет перегреваться и тратить энергию на охлаждение, а сразу будет работать на ваш обогрев.

Не пренебрегайте перчатками, шапкой и теплыми носками. Конечности должны быть в тепле, ведь в стрессовых ситуациях наш организм в первую очередь «забирает» кровь именно из них и они быстро охлаждаются. Также позаботьтесь, чтобы в теплых носках вам не было тесно в обуви — ноги должны чувствовать себя свободно в ботинках — таким образом кровь сможет нормально циркулировать и доставлять тепло в них.

Энергия

Не забывайте о еде! Мы знаем, что в стрессовые моменты кусок в горло не лезет, но постарайтесь заботиться о том, чтобы организм получал хоть какие-то калории. Возьмите с собой непортящиеся снеки из быстрых углеводов, но воздержитесь от слишком соленого или сладкого. Идеально — протеиновые батончики, орехи, сухофрукты, злаковое печенье без добавок.

Также неплохо захватить с собой термос с чаем или просто кипятком. Но если такой возможности нет, достаточно будет и воды. Не забывайте пополнять водный баланс, чтобы тело не обезвоживалось, нормально работали почки и сердце.

Движение

Излишнее мельтешение, ходьба и физические упражнения в бомбоубежище могут напрягать находящихся там людей. Но если вы замерзаете, стоит немного размяться, поприседать, растереть охладившиеся конечности. Если сил совсем мало — потрите ладошками друг об друга, а затем приложите потеплевшие руки к лицу — это поможет нормализировать частоту сердечных сокращений, а также разгонит кровь в организме.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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