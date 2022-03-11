Як поводитись у бомбосховищі: що можна і не можна робити в укритті

За останні два тижні жителі України набули навичок, яких напевно ніколи не хотілося б мати. Але які життєво необхідні за нинішніх обставин. У матеріалі розповідаємо про правила поведінки у бомбосховищах.

Більшість міських жителів по всій країні тепер чудово знають, де ховатися від авіа- та ракетних ударів і що потрібно брати з собою, але незважаючи на таку підкованість, багатьох продовжують накривати емоції та паніка у місцях укриттів. Давайте розбиратися, що можна, а що не можна робити в бомбосховищах, як зберігати здоровий глузд, допомогти собі та оточуючим легше пережити важкі моменти війни.

Що не можна робити у бомбосховищах

Не варто переміщайтися без потреби і шуміти . Ми розуміємо, що іноді через тривогу дуже складно всидіти на одному місці. Переживання за своє життя та життя близьких, які перебувають з вами, хвилювання за тих, хто міг залишитися зовні, часто відсутність зв’язку із зовнішнім світом та гучні звуки зовні – все це дуже вимотує нервову систему. Саме тому, у такий момент найкраще постаратися сісти на одному місці та стежити за диханням. Не варто ходити взад-вперед у місці укриття, адже таким чином ви створюватимете зайву напругу, як для себе, так і для людей, які знаходяться разом з вами. Займіть максимально зручне положення і слухайте свій організм. Якщо ви перебуваєте у притулку з дітьми, заспокойте їх, почитайте казку або розкажіть щось цікаве, щоб вони не галасували і не бігали, а були у спокої поруч із вами.

Не взаємодійте зі службовими приміщеннями чи обладнанням . Найчастіше укриттями стають підвали житлових будинків, де знаходяться труби, приміщення для робітників і т.д. Якщо в метро працівники підземки відразу зупинять вас, піди ви кудись не туди, то в простих підвалах цього нема кому зробити. Тому не варто нічого чіпати, не крутити, не відламувати, не клацати і т.д. – так ви можете спровокувати поломки, через які поставите під загрозу не тільки справність комунікацій будинку, але й життя тих, хто перебуває з вами в укритті.

Ніякого вогню чи диму . У підвалах чи інших сховищах часто буває холодно, особливо якщо доводиться сидіти там ніч чи довше. Але варто пам’ятати, що розводити вогонь у погано провітрюваному приміщенні – дуже, дуже погана витівка. Також під час нервування багато курців хочуть звернутися до своїх “союзників” сигарет – але це, як ви розумієте, теж абсолютно нерозумне рішення. Нікому з ваших сусідів по укриттю точно не сподобається їдкий дим від вашої нікотинової палички. А якщо ви не палите самі, але побачили того, хто порушує правила та підпалює цигарку, можете вимагати від людини негайно припинити ці дії. Також не радимо брати в укриття легкозаймисті предмети, такі як дезодоранти та інші побутові аерозолі, перцеві балончики тощо.

Чим можна зайнятися у бомбосховищі

Зіграти у настільні ігри чи карти . Звичайно, настілки це не найнеобхідніше у вашій тривожній валізці, але якщо є можливість, то захопити з собою дрібницю для розваги – непогана ідея. Так ви зможете потоваришувати з тими, хто чекає на закінчення повітряної тривоги у вашому укритті, трохи розслабитися і відволіктися.

Помалювати або почати писати мемуари . Може здатися, що це дурниці, але творчість завжди допомагала людям переживати найнепростіші моменти. Напевно, багато хто в школі складав вірші про нерозділене кохання, а хтось точно захоплювався малюванням на полях своїх зошитів у клітку. Хоч ми цього не просили, але ми стали учасниками дуже важливих подій, а історія пишеться людьми, які є її свідками. Отже, саме час дати вихід своєму внутрішньому митцю.

Вигадати собі мрію та спланувати її втілення . Багато психологів сходяться на думці, що складні періоди в житті, відчай, паніку та страх людям легше переживати, коли вони знають, чому вони це роблять. Тобто, коли у вас є кінцева мета, через яку вам доводиться переживати страждання, вам легше впоратися з тим, що відбувається. Саме тому, як би парадоксально це не було, можна дозволити собі помріяти про щось світле або навіть визначити мету, якої ви хочете досягти, коли все закінчиться. Пам’ятайте, що у світі хаосу, єдине місце, де ви можете навести лад – це ваші думки. Нехай це мало в порівнянні з величезним світом, але це все для вас.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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