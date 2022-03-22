Обвал після обстрілів: що робити при його загрозі і як поводитися, якщо він уже стався

У матеріалі розповідаємо, як допомогти собі та оточуючим у разі обвалу будівлі після обстрілу.

За майже місяць війни російські окупанти нещадно знищили багато адміністративних будівель, житлових будинків та іншу міську та сільську інфраструктуру України. При обстрілах більшість цивільних ховається в підвалах таких споруд, а вони легко можуть стати проблемою при обвалі, який з ймовірністю може статися, якщо в будівлю поцілить ракета супротивника. Давайте розбиратися, що робити, якщо будинок, де ви ховаєтеся або поруч із яким перебуваєте перебуває в критичному стані і може обвалитися. І що робити, якщо ви все ж таки потрапили під обвал.

Що робити у разі загрози обвалу

Якщо ви можете залишити будинок, виконуйте ці правила:

Біжіть . Якщо ви знаходитесь поза будинком, тікайте якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви знаходитесь всередині приміщення, постарайтеся вибратися, по можливості не зачіпаючи стіни та перекриття будівлі, а далі інструкція та ж сама – біжіть.

. Якщо ви знаходитесь поза будинком, тікайте якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви знаходитесь всередині приміщення, постарайтеся вибратися, по можливості не зачіпаючи стіни та перекриття будівлі, а далі інструкція та ж сама – біжіть. Користуйтеся сходами . Напевно, правило не використовувати ліфт, під час повітряної тривоги добре запам’ятали всі жителі багатоповерхових будинків. Воно рівносильно працює і для тих, хто евакуюється із аварійних будівель.

. Напевно, правило не використовувати ліфт, під час повітряної тривоги добре запам’ятали всі жителі багатоповерхових будинків. Воно рівносильно працює і для тих, хто евакуюється із аварійних будівель. Забирайте тривожну валізку тільки якщо це безпечно . Всі ми в бігах намагаємося максимально врятувати найцінніше – документи і гроші. Нехтуйте цінностями у випадку, якщо будівля ось-ось обрушиться.

. Всі ми в бігах намагаємося максимально врятувати найцінніше – документи і гроші. Нехтуйте цінностями у випадку, якщо будівля ось-ось обрушиться. Повідомте про небезпеку інших . Обов’язково повідомте своїх сусідів, допоможіть вибратися літнім людям або людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом.

. Обов’язково повідомте своїх сусідів, допоможіть вибратися літнім людям або людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Дотримуйтесь спокою та не створюйте товкучку під час евакуації. Наш головний ворог під час небезпеки, це часом не так небезпека, як хаотична поведінка через нерви. Постарайтеся зберігати здоровий глузд, а також допомагайте це робити тим, хто не справляється зі стресом.

Наш головний ворог під час небезпеки, це часом не так небезпека, як хаотична поведінка через нерви. Постарайтеся зберігати здоровий глузд, а також допомагайте це робити тим, хто не справляється зі стресом. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Також по можливості слідкуйте за вікнами будинків, яка може зруйнуватися. Якщо з його вікон або балконів намагаються зістрибнути люди – зупиняйте їх, якщо вони хочуть стрибати вище за рівень першого поверху.

Якщо ви не можете вийти з будівлі:

Розташуйтеся в безпечному місці. Серед таких місць у приміщенні: дверні проходи, кути (особливо якщо в них є стіл і є можливість сховатись під нього), місця під балками, каркасами, що несуть.

Не підходьте до вікон . Тримайтеся ближче до глибини будівлі, не виходьте на балкон.

. Тримайтеся ближче до глибини будівлі, не виходьте на балкон. Перекрийте комунікації. Вимкніть електроенергію, воду, газ.

Що робити, якщо обвал уже стався в зруйнованій будівлі

Кличте на допомогу . Якщо вас почули, повідомте, що сталося, розкажіть, що ви бачите, де знаходитесь і як почуваєтеся.

. Якщо вас почули, повідомте, що сталося, розкажіть, що ви бачите, де знаходитесь і як почуваєтеся. Чекайте на допомогу. Спокійно чекайте, поки розберуть завал, сприяйте при порятунку. Не панікуйте.

Якщо вас не чують

Спробуйте звільнити руки та ноги . Якщо є можливість не завдаючи загрози життю своїм кінцівкам, звільнити їх, зробіть це.

. Якщо є можливість не завдаючи загрози життю своїм кінцівкам, звільнити їх, зробіть це. Огляньтеся та спробуйте розібрати завал . Пам’ятайте, що рухати предмети, якими вас завалило, можна тільки якщо вони не надто важкі, а також лише за умови, що на них не тримається решта завалу.

. Пам’ятайте, що рухати предмети, якими вас завалило, можна тільки якщо вони не надто важкі, а також лише за умови, що на них не тримається решта завалу. Продовжуйте кликати на допомогу, якщо вас завалило надто важкими предметами . Якщо ви не можете самотужки відсунути або розібрати предмети, що становлять завал, не витрачайте на них сили. Краще використовуйте енергію, що залишилася, щоб продовжувати кликати на допомогу стільки, скільки це можливо.

. Якщо ви не можете самотужки відсунути або розібрати предмети, що становлять завал, не витрачайте на них сили. Краще використовуйте енергію, що залишилася, щоб продовжувати кликати на допомогу стільки, скільки це можливо. Звільнившись від завалу, огляньте себе . Уважно огляньте своє тіло, чи є кров. Поворухніть усіма кінцівками – чи вдається здійснити всі бажані рухи. Якщо щось не в порядку – надавайте собі першу допомогу. Зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку, тощо. До речі, нещодавно ми розповіли, як надавати домедичну допомогу.

. Уважно огляньте своє тіло, чи є кров. Поворухніть усіма кінцівками – чи вдається здійснити всі бажані рухи. Якщо щось не в порядку – надавайте собі першу допомогу. Зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку, тощо. До речі, нещодавно ми розповіли, як надавати домедичну допомогу. Повідомте про обвал . Якщо у вас немає можливості одразу залишити місце обвалу, спробуйте повідомити про нього за допомогою засобів зв’язку – мобільного, рації тощо. Також непогано завжди мати при собі свисток, щоб давати сигнал.

. Якщо у вас немає можливості одразу залишити місце обвалу, спробуйте повідомити про нього за допомогою засобів зв’язку – мобільного, рації тощо. Також непогано завжди мати при собі свисток, щоб давати сигнал. Уникайте переохолодження. Якщо вам доводиться довгий час перебувати на місці обвалу, постарайтеся убезпечити свій організм від переохолодження. Огляньтеся, знайдіть тканину, якою можна було б сховатися. До речі, нещодавно ми розповідали, що робити, щоб уберегтися від переохолодження у бомбосховищі.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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