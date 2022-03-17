Как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения

В материале разбираемся, как оказывать первую помощь пострадавшим во время обстрелов или других военных действий.

Многие украинцы продолжают оставаться в обстреливаемых густонаселенных регионах страны, а враг не гнушается подло нападать и разрушать все новые и новые города и поселки. Даже если вы находитесь в относительной безопасности, текущие события могут негативно сказываться на психологическое состояние, что влечет за собой последствия для физического здоровья. Например, кому-то может стать плохо от прочитанных новостей или вестей от близких из горячих точек. Так каких правил следует придерживаться, чтобы оказать домедицинскую помощь пострадавшим в условиях военного положения.

1. Убедитесь, что вы сами находитесь в безопасности. Если вы увидели пострадавшего от обстрела, забирайте человека для оказания помощи только убедившись, что обстрел закончился. Если вы собираетесь помочь кому-то, кто попал под завал, убедитесь, что вас не тоже не привалит во время того, как вы будете вытаскивать человека. Также, при возможности, переместите пострадавшего из опасного места.

2. Оцените состояние пострадавшего. Если спасенный вами находится без сознания, первым делом проверьте его дыхание и пульс. Нормальное дыхание — это не менее двух-трех выдохов, за десять секунд, при этом вдох-выдох считается по подъему-опусканию живота. Если же человек находится в сознании, срочной необходимости для проверки дыхания нет.

3. Звоните 103. После того, как вы убедились, что человек жив и ему можно помочь, вызывайте бригаду скорой помощи. Если в вашем городе происходит массовая бомбежка, кроме неотложки вы можете позвонить в полицию (102) или в единую службу чрезвычайных ситуаций (112).

4. Приступайте к остановке кровотечения. Осмотрите место повреждения и цвет крови пострадавшего. Если она алая и вытекает в больших количествах, значит задета артерия. Для остановки этого кровотечения вам необходимо наложить жгут выше места ранения. Если же кровь пострадавшего темно-красная, бордовая и струится из раны, значит повреждена вена. Для остановки такого кровотечения необходимо наложить жгут ниже места повреждения. Если у вас под рукой нет жгута, вы можете использовать отрез ткани, ремень, шарф или веревку. По возможности, запишите время, когда вы наложили повязку для остановки крови. Если у вас нет ничего, что можно было бы использовать в качестве жгута, просто давите на место ранения. Очень важно не останавливаться и продолжать давление на рану до приезда скорой помощи.

5. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Проверьте нет ли во рту у пострадавшего посторонних предметов, рвотных масс и тд. Освободите ротовую полость человека, если такие имеются.

6. Сердечно-легочная реанимация. Если после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхания, пострадавший все еще находится без сознания, приступайте к сердечно-легочной реанимации. Для ее выполнения, положите человека на спину, откиньте голову назад. Нажимайте на середину грудной клетки пострадавшего, положив одну ладонь поверх другой. Частота нажатий — примерно 100-120 в минуту. Для ориентации с каким ритмом нажимать на грудную клетку, можете напевать композицию Bee Gees — Stayin’ Alive.

7. Не разрешайте пострадавшему мешать вам. Часто люди при ранениях или других повреждениях, находятся в шоковом состоянии и могут не чувствовать боль. Из-за этого они могут мешать вам оказывать им первую помощь, не осознавая, что с ними что-то не так. Ни в коем случае не позволяйте пострадавшему самостоятельно снимать жгут с раны, а также не оставляйте человека в одиночестве до приезда медиков. Разговаривайте с человеком спокойно, если он начинает истерить, предложите ему задержать дыхание.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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