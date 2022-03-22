Обвал после обстрелов: что делать при его угрозе и как вести себя, если он уже случился

В материале рассказываем, как помочь себе и окружающим в случае обвала здания после обстрела.

За почти месяц войны российские оккупанты беспощадно уничтожили многие административные здания, жилые дома и другую городскую и сельскую инфраструктуру Украины. При обстрелах большинство цивильных прячется в подвалах таких сооружений, а они легко могут стать проблемой при обвале, который с высокой вероятностью может случиться, попади в здание ракета противника. Давайте разбираться, что делать, если дом, где вы прячетесь или рядом с которым находитесь находится в критическом состоянии и может обвалиться. И что делать, если вы все таки попали под обвал.

Что делать в случае угрозы обвала

Если вы можете покинуть здание выполняйте эти правила:

Бегите . Если вы находитесь вне помещения, убегайте как можно дальше от аварийного здания. Если вы находитесь внутри помещения, постарайтесь выбраться, по возможности не задевая стены и перекрытия здания, а дальше инструкция та же — бегите.

. Если вы находитесь вне помещения, убегайте как можно дальше от аварийного здания. Если вы находитесь внутри помещения, постарайтесь выбраться, по возможности не задевая стены и перекрытия здания, а дальше инструкция та же — бегите. Пользуйтесь ступеньками . Наверное правило не использовать лифт, во время воздушной тревоги хорошо запомнили все жители многоэтажных домов. Оно равносильно работает и для тех, кто эвакуируется из аварийных зданий.

. Наверное правило не использовать лифт, во время воздушной тревоги хорошо запомнили все жители многоэтажных домов. Оно равносильно работает и для тех, кто эвакуируется из аварийных зданий. Забирайте тревожный чемоданчик только если это безопасно . Все мы в бегах стараемся по максимум спасти самое ценное — документы и деньги. Пренебрегите ценностями в случае, если здание вот-вот обрушится.

. Все мы в бегах стараемся по максимум спасти самое ценное — документы и деньги. Пренебрегите ценностями в случае, если здание вот-вот обрушится. Сообщите об опасности другим людям . Обязательно уведомьте своих соседей, помогите выбраться пожилым или людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

. Обязательно уведомьте своих соседей, помогите выбраться пожилым или людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Соблюдайте спокойствие и не создавайте толкучку во время эвакуации . Наш главный враг во время опасности, это порой не столько опасность как такова, сколько хаотичное поведение из-за нервов. Постарайтесь сохранять здравый рассудок, а также помогайте это делать тем, кто не справляется со стрессом.

. Наш главный враг во время опасности, это порой не столько опасность как такова, сколько хаотичное поведение из-за нервов. Постарайтесь сохранять здравый рассудок, а также помогайте это делать тем, кто не справляется со стрессом. По выходу на улицу отойдите на безопасное расстояние. Также по возможности следите за окнами здания, которое может разрушиться. Если из его окон или балконов пытаются спрыгнуть люди — останавливайте их, если они хотят прыгать с окон выше уровня первого этажа.

Если вы не имеете возможности выйти из здания:

Разместитесь в наиболее безопасном месте . Среди таких мест в помещении: дверные проходы, углы (особенно если в них есть стол и есть возможность спрятаться под него), места под несущими балками, каркасами.

. Среди таких мест в помещении: дверные проходы, углы (особенно если в них есть стол и есть возможность спрятаться под него), места под несущими балками, каркасами. Не подходите к окнам . Держитесь ближе к глубине здания, не выходите на балкон.

. Держитесь ближе к глубине здания, не выходите на балкон. Перекройте коммуникации. Отключите электроэнергию, воду, газ.

Что делать, если обвал уже случился в разрушенном здании

Зовите на помощь . Если вас услышали, сообщите, что случилось, расскажите, что вы видите, где находитесь и как себя чувствуете.

. Если вас услышали, сообщите, что случилось, расскажите, что вы видите, где находитесь и как себя чувствуете. Ожидайте помощи. Спокойно ждите, пока разберут завал, содействуйте при спасении. Не паникуйте.

Если вас не слышат

Попытайтесь освободить руки и ноги . Если есть возможность не нанося угрозы жизни своим конечностям, освободить их, сделайте это.

. Если есть возможность не нанося угрозы жизни своим конечностям, освободить их, сделайте это. Осмотритесь и попробуйте разобрать завал . Помните, что двигать предметы, которыми вас завалило, можно только если они не слишком тяжелые, а также только при условии, что на них не держится остальной завал.

. Помните, что двигать предметы, которыми вас завалило, можно только если они не слишком тяжелые, а также только при условии, что на них не держится остальной завал. Продолжайте звать на помощь, если вас завалило слишком тяжелыми предметами. Если вы не можете своими силами отодвинуть или разобрать предметы, составляющими завал, не тратьте на них силы. Лучше используйте оставшуюся энергию, чтобы продолжать звать на помощь столько, сколько это возможно.

Если вы не можете своими силами отодвинуть или разобрать предметы, составляющими завал, не тратьте на них силы. Лучше используйте оставшуюся энергию, чтобы продолжать звать на помощь столько, сколько это возможно. Освободившись от завала осмотрите себ я . Внимательно осмотрите свое тело, есть ли на нем кровь. Пошевелите всеми конечностями — удается ли совершить все желаемые движения. Если что-то не в порядке — оказывайте себе первую помощь. Остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность, и тд. Кстати, недавно мы рассказали, как оказывать домедицинскую помощь.

. Внимательно осмотрите свое тело, есть ли на нем кровь. Пошевелите всеми конечностями — удается ли совершить все желаемые движения. Если что-то не в порядке — оказывайте себе первую помощь. Остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность, и тд. Кстати, недавно мы рассказали, как оказывать домедицинскую помощь. Сообщите об обвале . Если у вас нет возможности сразу покинуть место обвала, попробуйте сообщить о нем при помощи средств связи — мобильного, рации и тд. Также неплохо всегда иметь при себе свисток, чтобы давать сигнал.

. Если у вас нет возможности сразу покинуть место обвала, попробуйте сообщить о нем при помощи средств связи — мобильного, рации и тд. Также неплохо всегда иметь при себе свисток, чтобы давать сигнал. Избегайте переохлаждения. Если вам приходится долгое время находиться на месте обвала, постарайтесь обезопасить свой организм от переохлаждения. Осмотритесь, найдите ткань, которой можно было бы укрыться. Кстати, недавно мы рассказывали, что делать, чтобы уберечься от переохлаждения в бомбоубежище.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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