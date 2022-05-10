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Video: Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск

Сергій Притула на зв’язку з Україною! У новому інтерв'ю Сергій Притула розповів про підготовку до війни в Україні, за що ображаються на волонтерів, як потрібно розмовляти з російськими лібералами, де шукати "хороших руських", а також, що буде після перемоги? Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Сергія Притули для спецпроекту ICTV Україна на зв'язку! [read_more_news]

Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск
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Сергій Притула на зв’язку з Україною! У новому інтерв’ю Сергій Притула розповів про підготовку до війни в Україні, за що ображаються на волонтерів, як потрібно розмовляти з російськими лібералами, де шукати “хороших руських”, а також, що буде після перемоги? Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Сергія Притули для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!

Також по темі: Руські можут в сраку собі засунути своє сочувствіє: Сергій Притула дав нове інтервʼю для ICTV

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Головна / Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск / 10.05.2022 10:58
10.05.2022 10:58

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