Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск

Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск

Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск

Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск

Олег Псюк з гурту Kalush Orchestra новий гість проєкту Україна на зв’язку! У новому інтерв’ю Олег Псюк розповів пісню Stefania та свою маму, про підготовку до Євробачення 2022 в умовах війни та про учасника гурту Kalush Orchestra, який воює на передовій! Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Олега Псюка з гурту Kalush Orchestra для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!