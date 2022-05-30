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Video: Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск

Олег Псюк з гурту Kalush Orchestra новий гість проєкту Україна на зв'язку! У новому інтерв'ю Олег Псюк розповів пісню Stefania та свою маму, про підготовку до Євробачення 2022 в умовах війни та про учасника гурту Kalush Orchestra, який воює на передовій! Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Олега Псюка з гурту Kalush Orchestra для спецпроекту ICTV Україна на зв'язку!

Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск
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Олег Псюк з гурту Kalush Orchestra новий гість проєкту Україна на зв’язку! У новому інтерв’ю Олег Псюк розповів пісню Stefania та свою маму, про підготовку до Євробачення 2022 в умовах війни та про учасника гурту Kalush Orchestra, який воює на передовій! Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Олега Псюка з гурту Kalush Orchestra для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!

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Головна / Kalush Orchestra – Олег Псюк: Не все вийшло так, як ми хотіли — Україна на звʼязку — 4 випуск / 30.05.2022 17:33
30.05.2022 17:33

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