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Video: Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск

Сергей Притула на связи с Украиной! В новом интервью Сергей Притула рассказал о подготовке к войне в Украине, за что обижаются на волонтеров, как нужно разговаривать с российскими либералами, где искать хороших русских, а также, что будет после победы? Все это смотрите в большом и откровенном интервью Сергея Притулы для спецпроекта ICTV Украина на связи! [read_more_news]

Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск
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Сергей Притула на связи с Украиной! В новом интервью Сергей Притула рассказал о подготовке к войне в Украине, за что обижаются на волонтеров, как нужно разговаривать с российскими либералами, где искать хороших русских, а также, что будет после победы? Все это смотрите в большом и откровенном интервью Сергея Притулы для спецпроекта ICTV Украина на связи!

Также по теме: Руські можут в сраку собі засунути своє сочувствіє: Сергій Притула дав нове інтервʼю для ICTV

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Главная / Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск / 10.05.2022 10:58
10.05.2022 10:58

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