Сергей Притула о подготовке к войне, хейт волонтеров и «хороших русских» — Украина на связи — 1 выпуск

Виталий Ким: Мне запрещают делать то, что я хочу — Украина на связи — 3 выпуск

Сергей Притула на связи с Украиной! В новом интервью Сергей Притула рассказал о подготовке к войне в Украине, за что обижаются на волонтеров, как нужно разговаривать с российскими либералами, где искать хороших русских, а также, что будет после победы? Все это смотрите в большом и откровенном интервью Сергея Притулы для спецпроекта ICTV Украина на связи!

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