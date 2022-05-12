“Україно, розправляй вітрила!” – Оксана Гутцайт вітає з Днем Незалежності
Ділова розмова з Оксаною Гутцайт – Випуск 4 – Андрій Оністрат
Ділова розмова з Оксаною Гутцайт – Випуск 2 – Максим Храмов
Ділова розмова з Оксаною Гутцайт – Випуск 1 – Олександр Меламуд
Карантин – це не канікули – Оксана Гутцайт про боротьбу з епідемією #залишайсявдома
Оксана Гутцайт: Команда «Фактів» – це справжня родина
Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск
Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск
Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск
День Пам’яті та примирення – 8 травня