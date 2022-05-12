seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Факти
  • Проекти
  • Телепрограма
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн

Video: Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск

Віталій Кім на зв’язку з Україною! У новому інтерв'ю Віталій Кім розповів про знищення російськими окупантами будівлі ОДА, про жителей Миколаївщини, які захищають свою землю, про можливість «південного коридору до Придністров’я» та про особисті погрози від невідомих. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Віталія Кіма для спецпроекту ICTV Україна на зв'язку!

Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск
0 Коментувати

Віталій Кім на зв’язку з Україною! У новому інтерв’ю Віталій Кім розповів про знищення російськими окупантами будівлі ОДА, про жителей Миколаївщини, які захищають свою землю, про можливість «південного коридору до Придністров’я» та про особисті погрози від невідомих. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Віталія Кіма для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск / 12.05.2022 13:21
12.05.2022 13:21

Матеріали по темі

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь