Віталій Кім: Мені забороняють робити те, що я хочу — Україна на звʼязку — 3 випуск

Сергій Притула про підготовку до війни, хейт волонтерів та “хороших руських” — Україна на звʼязку — 1 випуск

Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск

Віталій Кім на зв’язку з Україною! У новому інтерв’ю Віталій Кім розповів про знищення російськими окупантами будівлі ОДА, про жителей Миколаївщини, які захищають свою землю, про можливість «південного коридору до Придністров’я» та про особисті погрози від невідомих. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Віталія Кіма для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!