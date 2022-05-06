Руські можут в сраку собі засунути своє сочувствіє: Сергій Притула дав нове інтервʼю для ICTV

Відомий телеведучий Сергій Притула став першим гостем нового YouTube-проєкту ICTV «Україна на зв’язку» з ведучою Оксаною Гутцайт. У своєму інтерв’ю шоумен розповів про те, як війна застала його у потязі, чому волонтери не зможуть дістати Байрактар та як відправив журналістку каналу “Дождь” вслід за російським кораблем.

Немає для мене зараз ні “хороших руських”, ні “поганих”. Навіть ті, хто називають себе ліберами, якщо глибше копнути, насправді такими не є. Хай в сраку собі запхають своє сочувствіє. Тому, що 22 роки путінського режиму вони мовчали в тряпочку і привели своїм страхом до того, що у них зараз країна складається зі 140 мільйонів тих, хто упивається нашою кров’ю кожен день

– такими емоційними висловлювання наповнене інтерв’ю з Сергієм Притулою.

Відверто та без пафосу на YouTube-каналі ICTV:

https://www.youtube.com/watch?v=Sl0gVoHKZ6s

У новому проєкті ведуча та інтерв’юерка Оксана Гутцайт обговорюватиме найбільш хвилюючі теми з відомими українцями, імена яких ми щодня зустрічаємо в стрічках новин. З тими, хто наближає нашу перемогу. Формат “Україна на зв’язку” створений довести, що навіть під час війни, ми залишаємось на зв’язку зі всіма українцями, продовжуємо жити і боротися за мирне небо.

А вже наступним гостем програми стане голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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